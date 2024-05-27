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ТАСС

WP: российские средства РЭБ резко снизили эффективность оружия США на Украине

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Машины станции РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»
Машины станции РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4».
Источник изображения: invoen.ru

По информации газеты, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядах Excalibur, вероятность попадания которых в цель в течение нескольких месяцев упала ниже 10%

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Украина вынуждена была отказаться от применения многих американских вооружений со спутниковым наведением из-за их неэффективности в условиях работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей украинского военного руководства и конфиденциальный документ, попавший в ее распоряжение.

Как пишет издание, "многое переданное Украине американское оружие со спутниковым наведением не выдерживает российских средств подавления, вынуждая Киев прекратить их использование" на фоне "снижения эффективности". В частности, по данным газеты, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS и управляемых снарядах Excalibur, вероятность попадания которых в цель в течение нескольких месяцев упала ниже 10%.

The Washington Post отмечает, что работа российских средств РЭБ "нарушила оборонительные возможности Украины", что вынудило Киев обращаться в Пентагон за более современными образцами вооружений. "Шесть месяцев назад, когда украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон просто перестал предоставлять снаряды Excalibur из-за низкой эффективности", - пишет издание со ссылкой на украинского чиновника. В случае с управляемыми авиабомбами JDAM производитель внес изменения в программное обеспечение, и Украина "продолжает применять их", подчеркивает газета.

По словам источников издания, украинское руководство обращалось к США и другим западным странам с просьбой решить проблему снижения эффективности поставляемых ими боеприпасов. Однако этот процесс, по свидетельству одного из источников газеты, был затруднен в силу "чрезмерной бюрократии". При этом неназванный представитель Пентагона отметил, что США "ожидали, что некоторые высокоточные боеприпасы будут подавляться российскими средствами РЭБ".

Ранее в мае портал Business Insider сообщил, что поставляемое Соединенными Штатами на Украину вооружение сталкивается с шокирующим снижением точности из-за эффективного применения Россией комплексов и систем РЭБ, что подрывает доверие других стран к американскому оружию. По его данным, речь в первую очередь идет о снарядах Excalibur и GMLRS, которые применяются поставляемыми США системами HIMARS и гаубицами М777.

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
JDAM
M982 Excalibur
Компании
M777
Персоны
Путин Владимир
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