Министры финансов США и Франции обсудили возможности изъятия активов РФ

Стороны обменялись взглядами на промышленную политику Китая, которая якобы приводит к перепроизводству и влияет на экономику США, Франции и мира в целом.

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр обсудили на встрече в Италии возможности изъятия замороженных на Западе активов России и введения против Москвы новых ограничений в торговле. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, стороны провели продуктивное обсуждение возможных способов использования Западом замороженных суверенных активов России "для поддержки продолжения сопротивления Украины" и ее "долгосрочной реконструкции". Кроме того, Йеллен и Ле Мэр рассмотрели "пути ограничения доступа России к товарам, необходимым для производства вооружений", в том числе "роль Китая в снабжении оборонно-промышленного комплекса России", отмечается в документе.

В нем также уточняется, что стороны обменялись взглядами на промышленную политику Китая, которая якобы приводит к перепроизводству и влияет на экономику США, Франции и мира в целом.

Наконец, Йеллен выразила обеспокоенность по поводу возможного "отрезания палестинских банков от банков-корреспондентов в Израиле" и экономических и гуманитарных последствий этого, добавил Минфин США.

Консультации состоялись на полях совещания министров финансов и глав центробанков Группы семи в итальянском городе Стреза.