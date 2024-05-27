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ТАСС

Spiegel: Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ

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Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети
Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Других подробностей не сообщается

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили от Германии четвертую по счету систему ПВО IRIS-T. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Других подробностей не сообщается.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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