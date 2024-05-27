Войти
ТАСС

Госдеп считает, что Китай способствует продолжению украинского кризиса

279
0
0
Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что Китай способствует продолжению украинского кризиса.

"Мы подчеркиваем, что Китай является действующим лицом конфликта на Украине", - утверждал он, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу. По мнению О'Брайена, Китай оказывает России поддержку в ведении боевых действий на Украине.

"Наш посыл Китаю сводится к тому, что это должно прекратиться", - утверждал он. По его мнению, в Пекине "серьезно относятся" к позиции США, которую транслируют также "европейские союзники и партнеры" Вашингтона.

"Мы признаем, что Китай способствует продолжению этого [украинского] конфликта и помогает России представлять угрозу для самой Европы", - утверждал представитель Госдепа. По его словам, Вашингтон "продолжает консультации с коллегами в Европе" по вопросу дополнительных ограничительных мер в отношении Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Кишинев и Прагу 29-30 мая, в столице Чехии он примет участие в неформальной министерской встрече НАТО. Кроме того, как следует из распространенного пресс-службой Госдепартамента заявления, 28-29 мая первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями НАТО, ЕС и правительства Бельгии.

26 апреля Блинкен признал, что Китай не осуществляет поставок оружия и техники в РФ. При этом, согласно его версии, КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК. Как заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Китай
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
04.11.2022
Польша отказывается от французского атома. "Это очередной щелчок по носу"
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
09.06.2022
Запад захотел избавиться от России и в атомной энергетике
01.06.2020
EUobserver (Белгия): Россия получала совершенно секретную информацию о НАТО?
27.04.2020
«Мрия» для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию (Европейська правда, Украина)
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
25.08.2010
Тихое угасание ОПК Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.