Космос во имя мира: о чем говорили в Москве главы космических агентств стран БРИКС

24 мая в Москве завершилась двухдневная встреча глав космических агентств стран — участниц объединения БРИКС под председательством России. Участники высказались за исключительно мирное использование космоса. Встреча прошла в дружеской атмосфере, ключевой темой двухдневного мероприятия стало обеспечение безопасности космической деятельности. ТАСС приводит основные заявления руководителей космических агентств стран БРИКС
Безопасный космос
Участники встречи много говорили о безопасности. Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что практически все участники разделяют опасения России по поводу обеспечения безопасности космической деятельности. "Это очень важно и будет проблемой в ближайшее время. Лучше решать эту проблему совместно", — заявил Борисов.
Кроме того, он сообщил, что с учетом присоединения к БРИКС новых государств суммарный состав национальных орбитальных группировок стран объединения превысил 1,2 тыс. космических аппаратов.
Борисов также призвал страны БРИКС присоединяться к международной системе обеспечения безопасности космической деятельности, которую Россия планирует запустить до конца 2024 года. Система будет строиться на базе открытой информационной платформы — программного комплекса для обмена информацией и мониторинга ситуации в околоземном пространстве.
Программный комплекс при подключении к нему всех стран сможет обеспечить информационный обмен между всеми участниками. Борисов также добавил, что в перспективе Роскосмос рассматривает варианты расширения его функционала в части обмена данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и других космических сервисов.
Совет по космосу стран БРИКС
Также прозвучало предложение о создании Совета по космосу стран БРИКС. Российская сторона выступила в поддержку предложения, отметив, что появление данного органа будет способствовать сближению позиций на международных космических форумах и совместному отстаиванию общих интересов.
Борисов считает, что Совет по космосу стран БРИКС должен стать консультативным органом, на котором можно будет осуществлять оперативную координацию работы по совместным проектам с учетом интересов участников объединения.
Исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау также поддержал данную инициативу. "Мы видим российское предложение по созданию космического совета БРИКС. В этом направлении мы будем развивать наше сотрудничество, ЮАР поддерживает эту инициативу", — сказал Мудау.
Отношения с КНР
В ходе встречи рассматривался вопрос освоения Луны. Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь обозначил необходимость расширения международного сотрудничества в данном вопросе. Он пригласил страны присоединиться к российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции.
Чжан Кэцзянь
Глава Китайского национального космического управления (CNSA)
Глава CNSA выразил готовность Китая способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении.
Борисов подчеркнул, что Россия упрочила взаимоотношения с КНР. "Наши взаимоотношения с Китаем носят сегодня очень конструктивный и динамичный характер, что радует и китайскую сторону, и нас. Будем продолжать в этом направлении", — заявил Борисов.
Бразилия, Эфиопия и ОАЭ
Борисов отметил и результативные переговоры с Бразилией: представители страны по приглашению Роскосмоса посетят ведущие российские предприятия.
Глава Роскосмоса обозначил широкие перспективы сотрудничества также со вступившей в БРИКС Эфиопией.
"Мы подпишем в ближайшее время меморандумы, разработаем дорожную карту по всем заинтересованным вопросам", — подчеркнул глава госкорпорации.
Тема перспектив сотрудничества с Россией звучала также в ряде других выступлений зарубежных участников. Программный директор миссии по исследованию астероидов (Emirates Mission to the Asteroid Belt, EMA) Мохсен Аль-Авади из ОАЭ назвал вдохновляющим российский вклад в развитие космоса. "Мы будем рады сотрудничеству не только в рамках нашего партнерства, но также видим и безграничный потенциал для появления новых инициатив. Вместе мы идем вперед, в будущее, где наши общие ресурсы будут давать возможности выходить на новые горизонты", — отметил Аль-Авади.