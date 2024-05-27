Космос во имя мира: о чем говорили в Москве главы космических агентств стран БРИКС

24 мая в Москве завершилась двухдневная встреча глав космических агентств стран — участниц объединения БРИКС под председательством России. Участники высказались за исключительно мирное использование космоса. Встреча прошла в дружеской атмосфере, ключевой темой двухдневного мероприятия стало обеспечение безопасности космической деятельности. ТАСС приводит основные заявления руководителей космических агентств стран БРИКС

Безопасный космос

Участники встречи много говорили о безопасности. Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что практически все участники разделяют опасения России по поводу обеспечения безопасности космической деятельности. "Это очень важно и будет проблемой в ближайшее время. Лучше решать эту проблему совместно", — заявил Борисов.

Кроме того, он сообщил, что с учетом присоединения к БРИКС новых государств суммарный состав национальных орбитальных группировок стран объединения превысил 1,2 тыс. космических аппаратов.

Борисов также призвал страны БРИКС присоединяться к международной системе обеспечения безопасности космической деятельности, которую Россия планирует запустить до конца 2024 года. Система будет строиться на базе открытой информационной платформы — программного комплекса для обмена информацией и мониторинга ситуации в околоземном пространстве.

Программный комплекс при подключении к нему всех стран сможет обеспечить информационный обмен между всеми участниками. Борисов также добавил, что в перспективе Роскосмос рассматривает варианты расширения его функционала в части обмена данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и других космических сервисов.

Совет по космосу стран БРИКС

Также прозвучало предложение о создании Совета по космосу стран БРИКС. Российская сторона выступила в поддержку предложения, отметив, что появление данного органа будет способствовать сближению позиций на международных космических форумах и совместному отстаиванию общих интересов.

Борисов считает, что Совет по космосу стран БРИКС должен стать консультативным органом, на котором можно будет осуществлять оперативную координацию работы по совместным проектам с учетом интересов участников объединения.

Исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау также поддержал данную инициативу. "Мы видим российское предложение по созданию космического совета БРИКС. В этом направлении мы будем развивать наше сотрудничество, ЮАР поддерживает эту инициативу", — сказал Мудау.

Отношения с КНР

В ходе встречи рассматривался вопрос освоения Луны. Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь обозначил необходимость расширения международного сотрудничества в данном вопросе. Он пригласил страны присоединиться к российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции.

Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении

Чжан Кэцзянь

Глава Китайского национального космического управления (CNSA)

Глава CNSA выразил готовность Китая способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении.

Борисов подчеркнул, что Россия упрочила взаимоотношения с КНР. "Наши взаимоотношения с Китаем носят сегодня очень конструктивный и динамичный характер, что радует и китайскую сторону, и нас. Будем продолжать в этом направлении", — заявил Борисов.

Бразилия, Эфиопия и ОАЭ

Борисов отметил и результативные переговоры с Бразилией: представители страны по приглашению Роскосмоса посетят ведущие российские предприятия.

Глава Роскосмоса обозначил широкие перспективы сотрудничества также со вступившей в БРИКС Эфиопией.

"Мы подпишем в ближайшее время меморандумы, разработаем дорожную карту по всем заинтересованным вопросам", — подчеркнул глава госкорпорации.

Тема перспектив сотрудничества с Россией звучала также в ряде других выступлений зарубежных участников. Программный директор миссии по исследованию астероидов (Emirates Mission to the Asteroid Belt, EMA) Мохсен Аль-Авади из ОАЭ назвал вдохновляющим российский вклад в развитие космоса. "Мы будем рады сотрудничеству не только в рамках нашего партнерства, но также видим и безграничный потенциал для появления новых инициатив. Вместе мы идем вперед, в будущее, где наши общие ресурсы будут давать возможности выходить на новые горизонты", — отметил Аль-Авади.