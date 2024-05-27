Запущен новый сайт "Защитников Отечества" с полным перечнем мер поддержки ветеранов СВО

На сайте ветераны и члены семей участников специальной военной операции могут узнать об основных направлениях деятельности фонда

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Запущен обновленный сайт фонда "Защитники Отечества", на котором ветераны и члены семей участников специальной военной операции (СВО) могут ознакомиться с полным перечнем актуальных мер поддержки. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"Фонд работает по принципу "одного окна" для максимального удобства наших героев. С начала мая по поручению президента Российской Федерации запущен раздел на "Госуслугах", где собраны все федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки ветеранов спецоперации и их семей, бойцов, которые находятся в зоне СВО. А теперь начал работу сайт на платформе "Госвеб". Вся имеющаяся на сегодняшний день информация объединена в одном месте и доступна защитникам в полном объеме", - приводятся в сообщении слова председателя фонда Анны Цивилевой.

Отмечается, что на сайте ветераны и члены семей участников специальной военной операции могут узнать об основных направлениях деятельности фонда, а также получить информацию обо всех полагающихся мерах поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, переобучение и трудоустройство, предоставление технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения.

Фонд "Защитники Отечества" работает с 1 июня 2023 года, имеет филиалы во всех 89 субъектах. Основная задача фонда - адресное сопровождение и помощь ветеранам СВО и семьям погибших.