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В России оценили новые ракеты для «Стрел»

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Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС.

«Калашников»: ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3» хорошо зарекомендовали себя

Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М333, которыми вооружают российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10М3», хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации. Возможности ракет оценили в концерне «Калашников».

«ЗУР 9М333 производится в АО "Концерн "Калашников" с 2020 года и отлично зарекомендовала себя в условиях специальной военной операции в ходе выполнения боевых задач, о чем свидетельствует рост гособоронзаказа на 2024 год», — говорится в сообщении.

Ракета 9М333 получила двигатель повышенной эффективности и новую головку самонаведения, работающую в инфракрасном, фотоконтрастном и помеховом режимах. Боеприпас оснащен новой боевой частью весом пять килограммов с увеличенным разрывным зарядом и более эффективными поражающими элементами.

В январе источники «Известий» сообщили, что перспективные российские ЗРК получат подавляющие оптику беспилотников противника лазеры и системы радиоэлектронной борьбы. Новые комплексы могут прийти на смену ЗРК «Тор» и «Стрела-10» в конце 2020-х — начале 2030-х годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стрела 10М3
Стрела-10
Проекты
2020-й год
БПЛА
Тор ЗРК
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