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Названо количество «костюмов-невидимок» в зоне СВО

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Кадр: Андрей Орехов / HiderX / YouTube
Кадр: Андрей Орехов / HiderX / YouTube.

HiderX: ВС России в зоне СВО получили около 600 «костюмов-невидимок»

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получили около 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт. Количество изделий назвали в компании HiderX, передает ТАСС.

«Мы начинали с 25 изделий, которые раздали на апробацию российским подразделениям. Сейчас в зоне спецоперации применяется порядка 600 наших маскировочных "костюмов-невидимок", размывающих силуэт человека. На харьковском направлении сейчас в наши изделия также одета группа военнослужащих. Маскировочные костюмы применяются на всех направлениях спецоперации», — рассказали в организации.

Там отметили, что костюмы предназначены для маскировки бойцов от тепловизионных средств противника в ночное время. Маскхалаты и маскировочные плащи хорошо работают в любое время года. Изделия маскируют не только военнослужащего и его экипировку, но и носимое оружие. В HiderX добавили, что костюмы, которые весят до 400 граммов, также подходят для дневной маскировки.

В январе полковник в отставке Михаил Тимошенко сообщил, что подобные костюмы делают из материалов, отражающих тепло.

В апреле 2023 года российская компания «Альфа-К» представила «костюм-невидимку» «Богомол-Z», который позволит снайперам скрыться от тепловизоров противника.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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