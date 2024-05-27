Пожелания оборонщиков Андрею Белоусову

Татарстанский ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал небезынтересный материал Тимура Латыпова "Когда узнал, что экономист приходит, за голову схватился": семь пожеланий оборонщиков РТ Андрею Белоусову. Промышленники об окопной правде, катастрофе 90-х и трезвом взгляде на ОПК" о положении в оборонной промышленности в Татарстане.

Анатолий Сердюков (слева), Андрей Белоусов (справа) © Дмитрий Астахов / РИА Новости

Оборонная промышленность переживает расцвет. В кредиты больше не загоняют, предприятия обновляются, зарплаты работников выросли в 2 раза, а у определенных категорий - "улетели в космос". Но руководители организаций признают, что эффект достигнут во многом благодаря чрезвычайным обстоятельствам. Возвращаться назад и вновь "клянчить деньги по кабинетам" топы не хотят. Но что надо сделать для развития ОПК? Как выяснил "БИЗНЕС Online", в новом министре обороны Андрее Белоусове оборонщики видят не только отраслевого хозяйственника, но и идеолога, который даст ориентиры и ОПК, и всей промышленности.

"Как бы мы ни хотели поворчать…"

Пять лет назад, задавшись целью прояснить, как чувствует себя оборонная промышленность, "БИЗНЕС Online" на основе бесед с руководителями предприятий РТ опубликовал статью "Нет выхода - мы как заложники": 7 претензий татарстанских оборонщиков к Шойгу и Чемезову". Выводы были неутешительными: несмотря на внешнее благополучие, условия хозяйствования, в которые поставлена отрасль, грозят ее коллапсом. Сегодня, по сути, в новой экономической и исторической реальности, мы вновь предложили руководителям республиканских компаний ОПК и экспертам обозначить главные болевые точки оборонки. Результат в некоторой степени удивил. Хотя несколько проблем из предыдущего перечня по-прежнему требует решения, "претензии" промышленников ощутимо сместились от хозяйственных вопросов в область государственных стратегий и даже мировоззренческих проблем.

Причина такой трансформации - у оборонки появился "жирок". Ранее одним из болевых вопросов была закредитованность предприятий, которые буквально загонялись в объятия банков. Сегодня, по словам наших собеседников, это в прошлом. Кредиты берут только в исключительных случаях, с минимальной ставкой (не более 5%), плюс реально работает механизм ее компенсации. Предприятия вовсю пользуются субсидиями. Финансово оборонка себя чувствует неплохо, говорят директора, однако при этом обязательно уточняют: "По сравнению с чем? С предыдущим периодом. А если сравнивать с зарубежными коллегами и временами Советского Союза, то это ниже плинтуса".

"Положа руку на сердце, [стоит отметить, что] у большинства предприятий все есть, - рассказал "БИЗНЕС Online" один из директоров. - Многие получили на техперевооружение миллиарды. Покупали станки, строились. По условиям труда все серьезно осовременились, цеха стали совсем другими. Как бы мы ни хотели поворчать, базис создается, обвинять кого-то в том, что нам чего-то не дали, нельзя. И я отдаю себе отчет в том, что сейчас уповать не на что, кроме как на самих себя. Можно пожаловаться, что кадров нет, но зато появляется возможность их воспитать. Зарплаты улетели в космос. Не у всех, но на любом предприятии хороший оператор станков ЧПУ, фрезеровщик, токарь может стабильно зарабатывать 250 тысяч, а те, у кого редкие специальности, еще больше. И остальным накидывают". Как заверил в беседе с "БИЗНЕС Online" президент ассоциации предприятий и промышленников РТ (АПП) Александр Лаврентьев, говорить о том, что получать нормально стали только за счет внеурочной работы (вторая, третья, ночная смены, труд в праздники и выходные), нельзя. Он отметил, что высокая зарплата не у всех и не везде, но и средняя по отрасли с 55-57 тыс. ушла за 100 тыс. рублей.

Действия в отрасли Сергея Шойгу оборонщики оценивают скорее положительно, но указывают, что ряд копившихся годами проблем так и не решен, а видимые улучшения больше результат не последовательной системной работы, а специального регулирования и экстренных обстоятельств - катализатором послужила СВО. Но они уверены, что достигнутое реально не только закрепить, но и развить. Что для этого надо сделать, "БИЗНЕС Online" постарался отразить в 7 наказах работников ОПК своему главному заказчику - министерству обороны (МО) и его новому главе Андрею Белоусову.

Пожелание 1: не торопиться с новшествами и признать, что в 90-е все пошло псу под хвост

"Когда узнал, что экономист приходит, за голову схватился", - говорит один из директоров. Напомним, по словам президента России Владимира Путина, выбор Белоусова обусловлен возросшими расходами на оборону и необходимостью вписать деятельность МО и ОПК в экономику страны. "У всех на памяти появление в минобороны Сердюкова (Анатолий Сердюков - министр обороны РФ в 2007-2012 годах - прим. ред.): тогда, по сути, всю программу гособоронзаказа (ГОЗ) зачеркнули, а прошло 10 месяцев - и все встало на прежние рельсы, но время было безвозвратно потеряно, - продолжает наш собеседник. - Так что желаю не наломать дров - сохранить положительные наработки прежнего руководства, досконально во всем разобраться и не спешить со своими новшествами. Как правило, когда приходит экономист, ему все кажется, что здесь раздуто, там слишком много, - рассматривает ситуацию с позиции идеала, а у нас все далеко не идеально".

Что касается первоосновы, то промышленники желают реалистичного взгляда на ситуацию. "Для начала чиновникам желательно признать: с 1990-х годов все пошло псу под хвост", - такая мысль в той или иной форме присутствует почти у всех наших собеседников.

Внимание на ней акцентировали и эксперты. Генеральный директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с "БИЗНЕС Online" сделал любопытный исторический экскурс (по сути, это тезисы доклада его ныне покойного коллеги Константина Макиенко). Со времен Ивана III историю Российского государства можно считать битвой за военно-техническую независимость, и в области военных технологий страна всегда шла в догоняющих. Причем осознание этого позволило ей выжить и развиться в сильное государство. Это своего рода макроисторическая норма. Был только один отрезок, когда мы достигли полной военно-технической независимости - с конца 1940-х по 1991 год. Но многих военно-промышленных руководителей обуяла гордыня, и они подпитывают достаточно вредную в нынешних условиях мысль, что мы самые-самые, все можем. "Поэтому отсутствие гордыни и трезвый взгляд на вещи, - советует эксперт. - Но не рвать волосы, а просто понимать, что по ряду позиций мы отстали даже от Ирана и Северной Кореи. Надо стать реалистами, прекратить врать самим себе".

Пожелание 2: пересмотреть принципы ценообразования

А вот что сломать стоит, так это ситуацию с рентабельностью продукции. Самая больная тема. "Ножом режут", - говорят источники о принципах ценообразования в оборонке. В соответствии с ними, рентабельность по ГОЗу минимальна. Собеседники напоминают, что так повелось с конца нулевых, в результате говорить о каком-либо планомерном развитии предприятий невозможно - на это нет денег.

На проблему обратил внимание в своем недавнем интервью и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "В целом по оборонке рентабельность по производству - до 2,3 процента - это ужас, потому денег на развитие производства, а тем более на создание чего-то нового нет", - отметил в разговоре с "БИЗНЕС Online" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Чтобы хоть как-то заработать, директора вынуждены изворачиваться и хитрить. "Например, раз им не дают нормальной прибыли с серии, они раздувают цены на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ред.)", - объясняет Пухов.

Надежда на изменения есть. Как рассказал Лаврентьев, АПП направляла в правительство РФ письмо с соответствующими вопросами и предложениями. "И мы даже ответ от Мишустина получили - в жизни такого не было! - говорит он. - Нам сообщили, что делается то-то и то-то. Изменения не кардинальны, в основном все уходит на зарплату, но они есть".

Пожелание 3: изменить отношение к НИОКР и слушать окопную правду

Как предполагают оборонщики, часть из идущих сегодня НИОКР приостановят, зато откроют финансирование на ряд других тем. Так и должно быть, говорят они, потому что у государства не так много средств, чтобы финансировать все сразу. При Шойгу деньги на НИОКР размазали тонким слоем, но хорошо бы усилия в этой области собрать в кулак - нужны целевой подход и целевые средства. Лаврентьев разделяет такую точку зрения: "Вы посмотрите, что происходит с беспилотниками! Вся страна ринулась в беспилотие. Вся страна! Смотришь: один губернатор, второй, пятый, десятый - все ходят к первому лицу: "Мы готовы сделать все и вся". Голову же надо иметь!"

Он предлагает обратить внимание на зарубежный опыт, где государство берет на себя до 80% финансирования новых разработок. Как результат - быстрая смена видов продукции. "У нас такой подпитки нет - до сих пор деньги складывались на Западе, - отмечает глава АПП. - Это сейчас туда не понесешь. А как бы мы ушли вперед, если бы финансировали новые разработки - не только в ОПК. Не было бы той импортозависимости, какую мы сейчас наблюдаем, ведь целые институты закрылись, вся прикладная наука исчезла".

Что касается выбора новых тем для НИОКР, наши собеседники советуют внимательнее прислушиваться к мнению тех, кто в окопах: "Там много людей, которые могут грамотно рассказать о потребностях фронта". "Сегодня российская оборонка соревнуется с натовской техникой напрямую, уже понятны недостатки, которые надо срочно устранять, - говорит Мураховский. - Когда-то Белоусов одним из первых сказал о нашей едва ли не 100-процентной зависимости от импортных комплектующих для беспилотников. Сейчас ситуация меняется, но недостаточно эффективно".

Пожелание 4: если закручивать гайки, то с обеих сторон

Промышленности мешает чрезмерная зарегулированность договорных отношений с МО. Чиновников понять можно, но только до той поры, пока система контроля и отчетов не превращается в непреодолимую плотину.

"Чиновники (в погонах и без них) живут в одном мире, мы - в другом, - констатируют наши собеседники. - Не понимают условий, в которых нам приходится работать. И зачастую, когда мы говорим о проблемах, это остается неуслышанным. Любое (и нередко оправданное) нарушение срока предоставления отчетов, буквально поставленная не там запятая считаются нарушением соглашения. Такой полупроводник: от них давление идет, а обратная связь не работает. Чиновники под себя соломку со всех сторон подстелили, например, для подстегивания директоров ввели изменения в Уголовный кодекс: уклонение от исполнения госконтракта, его неисполнение. Но, закрутив гайки с одной стороны, надо что-то предпринимать и с другой. Нужна либерализация отношений, больше доверия к предприятиям. Положительные примеры есть. Скажем, в одном техническом вопросе чиновники с себя ответственность сняли, переложив ее на директоров, у которых появилась возможность в экстренных ситуациях самим оперативно принимать решения, и пожалуйста - дело сразу пошло".

Накала добавили последние события в МО. "Директоров жмут со всех сторон, а там такое творится, - говорит один из топов. - Как это понимать?"

Одним из вариантов решения проблемы наши собеседники видят оптимизацию численности аппаратных работников: "Сколько людей участвует в формировании ГОЗа! Кого только нет. Удивляешься, чем все они занимаются".

Пожелание 5: дайте долгосрочные планы производства

При одно-двухлетних планах невозможно прогнозировать свою работу, ты не можешь понять, сколько и каких кадров тебе потребуется, какая оптимизация нужна предприятию, - говорит один из директоров. - Сейчас некоторые контракты стали трехлетними - уже хорошо, а должны бы появиться минимум 5-7-летние. Словом, покажите понятные перспективы".

Как говорит Мураховский, нынешние планы охватывают только два года. Пятилетние - под большим вопросом, поскольку формирование долгосрочного ГОЗа "пошло прахом в связи с СВО". "Увы, все требуют: "Давайте больше продукции, лучшего качества", - но что будет через пять лет, никто не скажет", - констатирует эксперт.

Как говорят наши собеседники, в этом году оборонка подошла к пику своего развития. Напомним, в феврале Путин сообщил, что объем гособоронзаказа на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен деньгами. Как уточнял Шойгу, объем финансирования ГОЗа увеличился в 1,5 раза.

Но что дальше? Какой будет судьба оборонки после СВО - большой вопрос. "Пройдет год-два, и, боюсь, никому ничего станет не надо, опять начнем деньги по кабинетам клянчить, - предупреждает один из источников. - Этого допустить нельзя. Посмотрите историю казанских военных заводов. Примерно в 1947 году ситуация была один в один. Война закончилась, и пошли наши великие директора искать заказы, за какую только мелочевку не брались, лишь бы людей загрузить".

Пожелание 6: оборонные наработки - в мирное русло

"Пустить наработки в гражданский сектор - это было бы правильно, и они у нас есть, - говорит Лаврентьев. - Американцы в свое время так и делали. Интернет, электроника, оптика - все это развилось и стало дешевым только потому, что пошло на международный гражданский рынок. Может, пойдем по такому же пути? Мы пока многих вещей не знаем".

Как отмечает один из директоров, сейчас все стонут: "Какая гражданка? ГОЗ бы выполнить". Но надо понять, "что эта лафа ненадолго" и что, пока военный локомотив разогнан, необходимо без перерыва начать толкать гражданку. "А то все расслабятся, - предрекает источник. - Оборонка ведь прощает некоторые недочеты, разгильдяйство и даже определенный процент брака, а гражданка тебе такого спуску не даст, потому что ты на свободном рынке и есть Китай, у которого все хорошо и дешево. Сейчас уникальная возможность загрузить инженерный состав: давайте в этих же оборонных деньгах начнем думать, что будем делать дальше, иначе вернемся к прозябанию".

Помимо всего прочего, гражданская продукция - это сиюминутные живые, некрашеные деньги, которыми, в отличие от средств гособоронзаказа, можно распоряжаться на свое усмотрение - пустить их на развитие производства, на улучшение бытовых условий. Причем наш собеседник советует цепляться за любую востребованную продукцию, необязательно высокотехнологичную".

Своим опытом в этой области с "БИЗНЕС Online" поделился бывший генеральный директор Казанского авиазавода Наиль Хайруллин: "Мы дюралевые лодки делали. К декабрю задний двор был ими забит, а в январе-феврале все улетучивались. Поставляли школам парты и столы - заказов было море. В конце 90-х эти короткие деньги помогли нам содержать завод и даже покупать металл и комплектующие для Ту-214".

Промышленники отмечают, что формально гражданская продукция - забота не министра обороны, а самих предприятий, но в его силах создать благоприятные условия для ее разработки и производства, например, в самое тяжелое стартовое время перераспределив накладные расходы.

Пожелание 7: раз ты главный заказчик - не забывай о профориентации и науке

Надо обратить внимание на подготовку кадров, профориентацию, т. е. на школу, среднее специальное и высшее образование, науку. Без этого ничего не получится, как ни закручивай гайки. "Требовать увеличения объемов - да, мы можем мобилизоваться, что-то начать делать больше, но всему наступает предел, - говорят оборонщики. - Надо смотреть на 10-15-20-50 лет вперед и готовить базу - кадры, науку".

Конкретно на текущий момент кадры - из разряда тех проблем, что не решаются даже деньгами. "Несмотря на хорошие зарплаты, нормальные условия труда, имеем полное нежелание молодежи идти на завод, - говорит один из директоров. - Психологию людей сломали. Все думают, что оборонка - это тюрьма, там света белого не видать. Все потому, что с обществом не работают. Откроем газету "Правда" конца 70-х. Читаем: "Вчера награждали…." И идет список: передовики производства и две-три фамилии партийных работников. А сейчас в этих списках рабочих не встретить: актеры, певицы, спортсмены, чиновники всех мастей, только в конце, может быть, пара работяг. Мозги надо начинать промывать еще в школе: гегемон - это трудящийся народ, а именно заводчане. Да вы посмотрите, кто сейчас ваши одноклассники, одногруппники, друзья-товарищи, кто из них работает на то, чтобы страна реально богатела и росла. Будете в шоке".

Но зависят ли кадровый и научный вопросы от министра обороны? Да, подчеркивают наши собеседники, не говорим, что речь должна идти о милитаризации, но МО - крупнейший в стране заказчик. За рубежом есть система развития поставщиков: крупная компания вкладывает в них средства, чтобы они соответствовали высокому уровню в части управления, персонала, технологий. В силах МО повлиять на образование, науку, смежные отрасли.

Во главе культа развития

В общении с татарстанскими руководителями ОПК трудно было не заметить, что в МО чают увидеть и некий противовес министерству промышленности и торговли. "ОПК - это вершина айсберга, потому перемены нужны во всей промышленности, - говорит один из наших собеседников. - По минпромторгу - разочарование. Нам как достижения преподносят Superjet и МС-21 за безумные деньги (самолетов при этом нет), "Москвич" за две цены китайского близнеца, Aurus с обновленным капотом. Программа развития гражданского авиастроения откладывается не первый десяток (!) лет. Уже предельно ясно, что уровня департамента авиационной промышленности недостаточно для ее развития. Ну не просто так в СССР было профильное министерство. Авиация - это уровень министра, которого ценят в отрасли не как высокопоставленного чиновника, а как специалиста, человека, который может сдвинуть дело с мертвой точки. А оно на мертвой точке. Вы не представляете, какая аховая ситуация. Все устали от некомпетентности, но эпоха эффективных менеджеров продолжается".

В Белоусове же видят не просто министра, но идеолога делания. Упомянутый Пуховым Макиенко, говоря о способах достижения военно-технической независимости, вспоминал Петра и большевиков. И те и другие сумели провести свои модернизации за счет мощнейшей мобилизации ресурсов. Это очень дорого стоило, особенно с точки зрения жизней, но обе модернизации дали стране лидирующие позиции на 70-100 лет. Макиенко констатировал, что сегодня такую мобилизационную парадигму представить невозможно, но и новый механизм мобилизации ресурсов не просматривается. Однако Белоусов, похоже, его нащупал. В одном из интервью он говорил, что мобилизационное состояние - это группировка общества вокруг узкого набора целей, связанных с развитием. "Если хотите, культ развития", - уточнял Андрей Рэмович.

Такое находит отклик у промышленников. Они подчеркивают, что пожелания Белоусову - это скорее обращение к государству. Пока властям не станут действительно нужны профтехучилища, институты, самолеты, не будет ничего, кроме бесконечного и бесплодного вливания денег в отдельные предприятия и отрасли. Необходима глобальная государственная программа. "В правительстве Белоусов отвечал за широчайший спектр проектов, способен масштабно мыслить, организовывать взаимодействие между большими коллективами, - уверены наши собеседники. - Этот проектный подход необходимо применить и к оборонке: рассматривать дело как один национальный проект "Обороноспособность страны". Вот тогда все может получиться".