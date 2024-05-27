Пресс-секретарь президента РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в КНДР

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На фоне беспрецедентного западного давления Россия углубляет и расширяет существующие еще со времен СССР связи с государствами, которые давно противостоят англосаксонской гегемонии. Среди таковых, несомненно, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая довольно успешно развивается, в том числе в части создания новых видов вооружений, под многолетними международными и односторонними санкциями.

Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.

На встрече с Владимиром Путиным северокорейский лидер пригласил российского посетить КНДР с ответным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил тогда, что глава государства с благодарностью принял это приглашение. Это была первая встреча лидеров двух стран, до этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года.

На сегодняшнем брифинге Песков сообщил журналистам, что официальный визит президента России в КНДР уже запланирован, правда, сроки поездки он не назвал. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.

Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки

— сообщил спикер Кремля.

Между тем за стратегическим сближением Москвы и Пхеньяна с большим вниманием и нескрываемой озабоченностью следят на Западе. Американская коммерческая телекомпания NBC сообщает, что Путин посетит Северную Корею в ближайшие недели. Высокопоставленные американские чиновники сообщили телеканалу со ссылкой на предположения разведки США, что в ходе переговоров будет обсуждаться передача Россией Северной Корее технологий атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на поставки боеприпасов.

Официальные лица США признали, что у них нет четкого понимания типов технологий, которые Россия уже поставляет КНДР. Что сказать, плохо работает хваленая американская разведка, оперирующая только домыслами и бездоказательными обвинениями.

Высококачественная техническая помощь России предоставляется в формах, которые действительно очень трудно отслеживать

— отметил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

Нет у Вашингтона и доказательств в постоянно предъявляемым Пхеньяну обвинениям в якобы имеющей место поставке боеприпасов для России, которые ВС РФ якобы используют в ходе конфликта на Украине. Впрочем, даже если это и так, то последнее, на что Москва и Пхеньян в этом вопросе будут реагировать, — это мнение США и всего так называемого коллективного Запада.