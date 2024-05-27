Лукашенко сделал ряд заявлений перед расширенными переговорами с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске, 24 мая 2024 года.

Лукашенко: Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции

МОСКВА, 24 мая/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры проходят во Дворце Независимости. Ранее лидеры стран завершили консультации в узком составе, встреча продлилась порядка двух часов.

"Только что в узком составе мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки, от которых зависят состояние экономики, стабильное развитие наших государств", – цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он заявил, что Минск хочет теснее работать с российскими госкорпорациями и подключиться к реализуемым РФ инвестпроектам.

В частности, белорусский лидер выступил за принятие мер, направленных на загрузку аэропортов двух стран и продолжение финансовой поддержки российских и белорусских авиаперевозчиков.

Лукашенко призвал российскую сторону завершить формирование единой промышленной политики в рамках Союзного государства, а также окончательно согласовать условия поставок в республику углеводородов.

Белорусский лидер также сообщил о принятом Москвой решении по поводу поставок в Белоруссию энергоресурсов. Он выразил уверенность, что новый состав правительства РФ проработает этот вопрос и продолжит уделять сотрудничеству с республикой приоритетное внимание.

"Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Не первый год это обсуждаем. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", – сказал Лукашенко.

Москва и Минск, несмотря ни на что, сохраняют курс на усиление интеграции, поддерживают друг друга по всем направлениям, отметил президент Белоруссии.

"Несмотря ни на что, Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции. Мы поддерживаем и будем поддерживать друг друга по всем направлениям", – заявил он.

Путин, в свою очередь, отметил, что на Западе пытаются сдержать развитие Белоруссии и России, "но ничего ни у кого до сих пор не получилось".

В этой связи он подчеркнул, что страны продолжат "держать в поле внимания" вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Среди других важных направлений взаимодействия Путин назвал межрегиональное сотрудничество, кооперацию в области сельского хозяйства и сферу энергетики.

Глава государства согласился с мнением Лукашенко о том, что инвестиционное сотрудничество и развитие высоких технологий остаются приоритетными направлениями сотрудничества России и Белоруссии.

Радио Sputnik также рассказало, что обсудили в Минске Путин и Лукашенко.