Лукашенко сделал ряд заявлений перед расширенными переговорами с Путиным

Лукашенко: Москва и Минск сохраняют курс на усиление интеграции
МОСКВА, 24 мая/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном составе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят во Дворце Независимости. Ранее лидеры стран завершили консультации в узком составе, встреча продлилась порядка двух часов.
Он заявил, что Минск хочет теснее работать с российскими госкорпорациями и подключиться к реализуемым РФ инвестпроектам.
В частности, белорусский лидер выступил за принятие мер, направленных на загрузку аэропортов двух стран и продолжение финансовой поддержки российских и белорусских авиаперевозчиков.
Лукашенко призвал российскую сторону завершить формирование единой промышленной политики в рамках Союзного государства, а также окончательно согласовать условия поставок в республику углеводородов.
Белорусский лидер также сообщил о принятом Москвой решении по поводу поставок в Белоруссию энергоресурсов. Он выразил уверенность, что новый состав правительства РФ проработает этот вопрос и продолжит уделять сотрудничеству с республикой приоритетное внимание.
Москва и Минск, несмотря ни на что, сохраняют курс на усиление интеграции, поддерживают друг друга по всем направлениям, отметил президент Белоруссии.
Путин, в свою очередь, отметил, что на Западе пытаются сдержать развитие Белоруссии и России, "но ничего ни у кого до сих пор не получилось".
В этой связи он подчеркнул, что страны продолжат "держать в поле внимания" вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Среди других важных направлений взаимодействия Путин назвал межрегиональное сотрудничество, кооперацию в области сельского хозяйства и сферу энергетики.
Глава государства согласился с мнением Лукашенко о том, что инвестиционное сотрудничество и развитие высоких технологий остаются приоритетными направлениями сотрудничества России и Белоруссии.
Радио Sputnik также рассказало, что обсудили в Минске Путин и Лукашенко.