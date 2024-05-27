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РИА Новости

Военный эксперт: СВО вносит корректировки в госпрограмму вооружений

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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".
Источник изображения: © РИА Новости

Военный эксперт Коновалов: новая госпрограмма вооружений учтет опыт спецоперации

Разработку в России новой государственной программы вооружений прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов.

В России формируется новая государственная программа вооружений на период с 2025 по 2034 год, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией, уточнил вице-премьер. По его словам, в настоящий момент формируются основные параметры и облик программы.

Действующая госпрограмма вооружений завершится к следующему году.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов высказал мнение, что в новой госпрограмме будет учитываться опыт специальной военной операции.

"Как было сказано, новая госпрограмма только формируется, там нужно увязать огромное количество аспектов, Министерство обороны и промышленность, оборонно-промышленный комплекс как таковой. Я бы знаете что отметил: предыдущая госпрограмма вооружений в определенном смысле испытала влияние событий, которые были в Сирии, участие в них российских сил, там была прокатка достаточно большого количества типов вооружений и военной техники. Понятно, что сейчас корректировки вносит специальная военная операция. Соответственно, все это будет присутствовать в госпрограмме", – сказал Иван Коновалов.

Вместе с тем, отметил военный эксперт, основные позиции госпрограммы не изменятся.

"Основные позиции во многом неизменны. Например, Ракетные войска стратегического назначения. Безусловно, это направление как было одним из ключевых, так и остается. Что касается беспилотной авиации, то очевидно развитие этого направления. Причем это разветвленное направление теперь, там много различных типов, и все это тоже будет учитываться", – добавил Коновалов.
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Страны
Россия
Сирия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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