"Русские Витязи" выступят на авиасалоне Airshow China в ноябре

Это будет первое выступление пилотажной группы в Китае после восьмилетнего перерыва и первое появление на Airshow China истребителей Су-35С пилотажной группы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" впервые за восемь лет выступит на китайском авиасалоне Airshow China в городе Чжухай, который будет проходить в ноябре 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале "Русских Витязей".

"Знаменитая российская пилотажная группа "Русские Витязи" подписала контракт с организаторами 15-го Китайского авиасалона в Чжухае и подтвердила свое участие в мероприятии. Авиасалон пройдет с 12 по 17 ноября", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что это будет первое выступление "Русских Витязей" в Китае после восьмилетнего перерыва и первое появление на Airshow China истребителей Су-35С пилотажной группы.