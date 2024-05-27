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ТАСС

"Русские Витязи" выступят на авиасалоне Airshow China в ноябре

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Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи»
Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Это будет первое выступление пилотажной группы в Китае после восьмилетнего перерыва и первое появление на Airshow China истребителей Су-35С пилотажной группы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" впервые за восемь лет выступит на китайском авиасалоне Airshow China в городе Чжухай, который будет проходить в ноябре 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале "Русских Витязей".



"Знаменитая российская пилотажная группа "Русские Витязи" подписала контракт с организаторами 15-го Китайского авиасалона в Чжухае и подтвердила свое участие в мероприятии. Авиасалон пройдет с 12 по 17 ноября", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что это будет первое выступление "Русских Витязей" в Китае после восьмилетнего перерыва и первое появление на Airshow China истребителей Су-35С пилотажной группы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35С
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