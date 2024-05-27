Эрдоган заявил о необходимости перестройки международной системы безопасности

Украинский конфликт и события на Ближнем Востоке показали неспособность международной системы безопасности урегулировать возникающие в мире кризисы, отметил президент Турции

СТАМБУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Конфликты на Украине и в секторе Газе продемонстрировали неспособность международной системы безопасности урегулировать возникающие в мире кризисы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Исламском финансовом саммите в Стамбуле, призвав к реформированию ООН.

"Массовые убийства, совершаемые в течение восьми месяцев Израилем в Газе на глазах у всего человечества, пошатнули доверие международного сообщества к существующим институтам, ответственным за поддержание в мире порядка, прежде всего Совету Безопасности ООН. В настоящее время в мире не осталось институционального механизма, который бы защищал угнетенных и останавливал угнетателей. Мы неоднократно говорили, что мир больше пяти (речь о пяти постоянных членах Совбеза - прим. ТАСС), конфликты на Украине и в Газе сделали настоятельным создание новой системы мирового порядка", - сказал Эрдоган, имея в виду известную позицию Анкары о необходимости реформирования СБ ООН и всей системы этой организации.