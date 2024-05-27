Борисов заявил о динамичном развитии взаимоотношений РФ и КНР в сфере космоса

Глава Роскосмоса также назвал полным бредом попытки обвинить Россию в милитаризации космоса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Развитие взаимоотношений России и Китая в сфере космоса носит динамичный характер. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Накануне в Москве состоялась встреча глав космических агентств стран - участниц объединения БРИКС под председательством России.

"Мы углубили наши взаимоотношения с китайской стороной. Они носят сегодня очень конструктивный и динамичный характер, что радует и китайскую сторону, и нас. Будем продолжать [работу] в этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также напомнил о том, что Россия совсем недавно внесла в ООН резолюцию, которая должна практически исключить использование космоса в военных целях. "Вы знаете результат обсуждения этой резолюции. Вот вам и ответ. А мы просто хотим еще раз продемонстрировать всему цивилизованному сообществу и всем ведущим державам, которые не входят в БРИКС, что наши намерения - это не пустые слова, что мы будем последовательно двигаться в этом направлении", - подчеркнул он, назвав полным бредом попытки обвинить Россию в милитаризации космоса.

Голосование в Совете Безопасности

20 мая Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 членов Совбеза за документ проголосовали 7 государств - Алжир, Гайана, Китай, Мозамбик, Россия, Сьерра-Леоне и Эквадор. Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония выступили против. Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов СБ и если ни один из постоянных членов не наложил вето.

Предложенный Россией проект состоит из 10 пунктов и содержит призыв ко всем странам "принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе, а также из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе". В проекте подчеркивается "необходимость дальнейших мер, в том числе политических обязательств и юридически обязывающих инструментов, <…> для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах".