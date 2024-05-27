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ТАСС

Борисов: система безопасности космической деятельности вызвала "неподдельный интерес"

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Падение астероида на Землю
Падение астероида на Землю.
Источник изображения: © Depositphotos.com, Shad.off

Глава Роскосмоса отметил, что речь идет о защите от мусора и астероидов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская система обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве "Млечный путь" вызвала "неподдельный интерес" у других стран, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Неподдельный интерес вызвало предложение российской стороны о создании глобальной системы мониторинга космического пространства с точки зрения определения опасности как естественных, так и искусственных объектов. Речь идет о защите от мусора, от астероидов, подобная система может строиться только в виде глобальной системы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Борисов уточнил, что необходимо много информационных датчиков на Земле, в различных районах земного шара, а также "космическая компонента", чтобы обеспечить достоверность для принятия решения в случае сближения с какими-то опасными объектами.

Ранее сообщалось, что Роскосмос готов предложить партнерам по БРИКС подключение к системе "Млечный путь" через открытую информационную платформу, запуск которой планируется до конца этого года.

Обновленная автоматизированная система предупреждения будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент будет состоять из группировки специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на горизонте 2027 года. 

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