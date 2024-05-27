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Известия.ru

Мантуров анонсировал новую госпрограмму вооружений на десятилетний период

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Мантуров: идет формирование новой госпрограммы вооружений на десятилетний период

В России разрабатывается новая государственная программа вооружений на десятилетний период. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», — сказал он журналистам.

По словам первого вице-премьера, эта работа происходит во взаимодействии с Министерством обороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. На данный момент происходит формирование основных параметров и облика программы. Мантуров уточнил, что к 2025 году действующая госпрограмма вооружений завершится.

Кроме того, говоря о сотрудничестве РФ с Белоруссией, он также отметил, что в конце 2026-го – начале 2027 года две страны планируют выпустить опытный образец самолета «Освей» и начать его испытания. Также первый вице-премьер обратил внимание на промышленную кооперацию двух стран, появилось много новых направлений, добавляет «БелТА».

Ранее, 15 мая, зампредседателя Совбеза РФ, первый замглавы Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев заявил, что решение по развитию оборонного комплекса РФ должны быть конкретными и незабюрокраченными. Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, направленных на укрепление оборонного потенциала страны.

За день до этого, 14 мая, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что Путин поставил ему задачу интегрировать экономику армии в соответствующую отрасль, общую для всей страны. Белоусов напомнил, что оборонные расходы уже превысили 6,7% ВВП РФ, и каждый рубль здесь должен приносить максимальный эффект, поэтому затраты надо оптимизировать.


Правительство РФ 16 февраля продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России.

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Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
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