В Минске состоялись переговоры министров обороны России и Белоруссии

ЦАМТО, 24 мая. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Белоруссия была и остается ближайшим соседом и надежным партнером России.

"Хочу отметить, что Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером", – сказал глава российского военного ведомства на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Андрей Белоусов отметил, что нужны дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.

"Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", – сказал министр обороны РФ.

Он выразил готовность обсудить с коллегой "наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", а также отметил, что рад личному знакомству с главой военного ведомства республики, поблагодарив его за радушный прием и традиционное белорусское гостеприимство.

Глава белорусского военного ведомства, открывая встречу, поздравил Андрея Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ.

"Уверен, что Ваш опыт, знания и лидерские качества позволят Вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед Вооруженными Силами Российской Федерации в это непростое время. Наша сегодняшняя встреча – очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это особенно важно в нынешних очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг наших государств", – цитирует Виктора Хренина Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.