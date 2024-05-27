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ТАСС

Шольц заявил, что есть "ясные правила" использования переданного Киеву оружия

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии подчеркнул, что не видит смысла в спекуляциях на эту тему

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не имеет смысла спекулировать на тему возможного использования Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России, и отметил, что у ФРГ на этот счет есть "ясные правила".

"Я думаю, что вообще не имеет смысла пускать в ход на этот счет какие-либо спекуляции <...>. Это, правда, в моде, но совершенно нецелесообразно. На мой взгляд, намного важнее указать на то, что у нас есть ясные правила", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Канцлеру задали вопрос, считает ли он возможное использование западного оружия для ударов по РФ одним из вариантов развития ситуации или же для него это является красной линией.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать.

В то же время, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намерен предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.

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Германия
Португалия
Россия
США
Украина
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