Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

Мантуров: идет формирование новой госпрограммы вооружений на десятилетний период

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. В России разрабатывают новую госпрограмму вооружений на десятилетний период, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год", — заявил первый зампред правительства.

Мантуров уточнил, что работа идет во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Сейчас формируются основные параметры и облик программы.

Первый вице-премьер добавил, что к следующему году завершится действующая госпрограмма вооружений.

Государственная программа вооружений — документ среднесрочного планирования технического переоснащения Вооруженных сил России. Он определяет сбалансированный по целям, задачам, заказчикам, ресурсам и срокам комплекс мероприятий по созданию, производству и поддержанию в состоянии боевой готовности оружия, военной и специальной техники. Программа утверждается президентом.

В прошлом октябре Мантуров анонсировал, что в новом документе появится отдельный раздел, посвященный исследованиям в области искусственного интеллекта. По его словам, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя.