NYT: российские войска подавляют действие Starlink на Украине

Украинские военные пытались защитить терминалы от воздействия систем РЭБ, размещая их в ямах и накрывая металлической сеткой, но эти способы оказались неэффективными

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Российские войска используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против спутниковых систем Starlink, блокируя коммуникацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нарушая навигацию их беспилотников. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT).

"Мы терпим поражение в радиоэлектронном противоборстве, - отметил заместитель командира дивизиона ударных беспилотных летательных аппаратов 92-й бригады "Ахиллес" ВСУ с позывным Аякс в интервью изданию. - За день до начала наступления связь просто пропала". Как поясняет газета, устройства Starlink обеспечивали для украинских военных стабильное интернет-соединение с самого начала специальной военной операции. Его использовали для отправки разведданных и видео с дронов для корректировки огня артиллерийских установок и координации действий на поле боя.

Однако в последние недели российские войска начали использовать более мощные и сложные технологии радиоэлектронного подавления, отметил в интервью The New York Times министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Украинские военные пытались защитить терминалы Starlink от воздействия систем РЭБ, размещая их в ямах и накрывая металлической сеткой, но эти способы оказались неэффективными. Если российские войска продолжат успешно использовать средства РЭБ для подавления сигнала Starlink, это может дать им тактическое преимущество, отмечает издание.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, передают интернет-сигнал с орбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют спутниковые системы на всей линии фронта.

Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El Pa s выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Они пришли к выводу, что эта система необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.