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ТАСС

Представители оборонных ведомств ОДКБ обсудили улучшение систем управления войсками

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Страны - члены организации особое внимание уделили порядку организации связи в ходе совместных учений, запланированных на осень в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Руководители профильных органов оборонных ведомств государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили вопросы совершенствования систем управления Коллективными силами ОДКБ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Обращаясь к участникам рабочей встречи, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, в частности, отметил, что совершенствование системы межгосударственного информационного взаимодействия и системы управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ, технической основой которых является система связи, рассматривается в Организации как одно из важнейших направлений. Он также отметил, что опыт миротворческой операции в Республике Казахстан, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки показывает необходимость координации усилий государств - членов ОДКБ по вопросам совершенствования системы связи ОДКБ", - информировал Щегрикович.

Он обратил внимание, что в ходе встречи особое внимание было уделено порядку организации связи в ходе совместных учений, запланированных на осень 2024 года в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. "Рассмотрены также вопросы применения в контингентах войск (Коллективных сил) ОДКБ перспективных средств связи", - добавил пресс-секретарь Объединенного штаба.

По его словам, мероприятие позволило обсудить результаты функционирования системы связи и автоматизированных систем управления войсками, а также наметить пути совершенствования технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности.

Как пояснил Щегрикович, рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств - членов ОДКБ состоялась 23-24 мая на базе Объединенного штаба ОДКБ. В ней приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата ОДКБ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича и промышленности. 

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