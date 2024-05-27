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«Калашников» поставил заказчику ракеты для «Стрел»

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia.

Концерн «Калашников» поставил заказчику ракеты для ЗРК «Стрела-10М3»

Концерн «Калашников» поставил заказчику крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333, которые применяют в составе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М3». Об этом сообщили в концерне.

«Ракета предназначена для поражения в любое время года низколетящих целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР есть несколько режимов работы, что является ее важнейшим преимуществом над другими изделиями подобного класса», — говорится в сообщении.

Ракета, работающая по принципу «выстрелил и забыл», развивает среднюю скорость 550 метров в секунду. ЗУР может поражать цели на расстоянии до 5000 метров и высоте от 10 до 3500 метров.

Ранее в мае «Известия» писали, что ЗРК «Стрела-10» не имеют активного излучения, поэтому радиоэлектронная разведка противника не может обнаружить их на позициях. В ходе спецоперации эти комплексы поражают различные дроны Вооруженных сил Украины, включая аппараты «Валькирия», «Лелека» и «Фурия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Стрела 10М3
Стрела-10
Компании
Концерн Калашников
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