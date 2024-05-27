Итальянская Fincantieri расширила присутствие на Ближнем Востоке

Итальянская судостроительная компания Fincantieri расширит сотрудничество с Саудовской Аравией через свое новое подразделение Fincantieri Arabia. Как сообщает Marine Link со ссылкой на пресс-службу предприятия, филиал окажет поддержку королевству в развитии военного и гражданского судостроения.

Как отмечает Marine Link, контролируемая итальянским государством компания Fincantieri в последние годы расширила свое присутствие на Ближнем Востоке. В марте 2023 года ее генеральный директор Пьер-Роберто Фольджеро заявил, что группа выйдет на рынок Саудовской Аравии и имеет хорошие возможности для роста в регионе.

Верфь Fincantieri © Мауро Карли / Adobe Stock

Итальянская компания также стремится усилить свое внимание к оборонному сектору, на который в настоящее время приходится около четверти ее доходов.

Генеральный директор Фольджеро указал в своем заявлении: "Учитывая ключевую роль морской отрасли, мы с нетерпением ожидаем установления стратегического партнерства с властями Саудовской Аравии".

Отметим, что ранее в понедельник, 20 мая, Fincantieri завершила создание совместного судостроительного предприятия под названием Maestral с базирующейся в Абу-Даби EDGE Group (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Участники проекта заявили, что подписали контракт на 400 млн евро (433 млн долларов) с силами береговой охраны ОАЭ на поставку десяти современных 51-метровых патрульных кораблей типа OPV.

Весной 2023 года Fincantieri завершила поставку Катару четырех корветов класса "Аль-Зубарах".