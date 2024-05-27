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ТАСС

Главком ВС Швеции заявил, что РФ производит больше оружия, чем Запад поставляет ВСУ

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Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден
Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Latvijas armija

Микаэль Бюден добавил, что Вооруженные силы России сегодня по-прежнему превосходят украинскую армию по военному потенциалу

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Россия производит намного больше вооружений, чем Запад может поставить Украине. Такое мнение выразил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью германскому порталу RND.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ сегодня по-прежнему превосходят украинскую армию по военному потенциалу. Запад же "слишком медлителен" при производстве вооружений и принятии решений на уровне руководства стран, в то время как Россия смогла быстро адаптировать свою экономику к проведению спецоперации и, несмотря на все санкции, сможет обеспечить свои ВС всем необходимым даже в случае затяжного конфликта.

23 мая заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что страны Запада не обладают оружием, которое помогло бы Украине серьезно изменить ситуацию "на земле". По словам дипломата, поставка новых партий оружия ведет лишь к затягиванию вооруженного противостояния, новым жертвам и разрушениям.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. 

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Проекты
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