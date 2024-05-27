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ТАСС

ОДКБ проведет учения "Кобальт-2024" во втором полугодии

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Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии
Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Ногай

Представители стран - членов организации рассмотрели и согласовали замысел учений, а также вопросы всестороннего обеспечения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представители стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовали на переговорах замысел специальных учений "Кобальт-2024" и договорились об их проведении во втором полугодии 2024 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОДКБ сообщении по итогам прошедших в Новосибирске переговоров.

"В Новосибирске прошли переговоры с участниками заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ, в рамках которых обсуждены вопросы подготовки к специальным учениям с органами управления и формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Кобальт-2024", - указано в сообщении. - По итогам штабных переговоров участниками достигнута договоренность о проведении специальных учений "Кобальт-2024" во втором полугодии 2024 года".

Кроме того, в организации отметили, что участники мероприятия "рассмотрели и согласовали замысел учений, а также вопросы организации всестороннего обеспечения". "В ходе встречи проведена рекогносцировка районов проведения учений, развертывания штаба руководства и оперативного штаба", - добавили там.

"Главами делегаций государств - членов ОДКБ, принявших участие во вторых штабных переговорах, дана высокая оценка по подготовке и проведению мероприятия", - заключили в ОДКБ.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи организации заявил, что ОДКБ на 2024 год запланировала семь совместных боевых учений, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. 

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Проекты
Военные учения
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