ВМС Канады пополнились четвёртым патрульным кораблем арктической зоны HMCS William Hall класса Harry DeWolf

Источник изображения: topwar.ru

Королевский военно-морской флот Канады получил на вооружение четвертый патрульный корабль арктической зоны HMCS William Hall (433) класса Harry DeWolf. Торжественная церемония ввода ледокола в строй прошла на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе, где и был построен этот корабль.

HMCS William Hall (433) является четвертым патрульным кораблем в серии из шести кораблей арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship), после головного HMCS Harry DeWolf (430), первого и второго серийных HMCS Margaret Brooke (431) и HMCS Max Bernays (432), которые уже вошли в состав ВМС Канады.

Киль корабля был официально заложен 17 февраля 2021 года, спуск на воду был произведен 27 ноября 2022 года, после чего он достраивался в бассейне рядом с верфью Halifax Shipyard. Ходовые испытания начались в июле 2023 года.

Источник изображения: topwar.ru

AOPS имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов — 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей — наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.