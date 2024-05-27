Ливийские арабские вооруженные силы продемонстрировали бронеавтомобили "ВПК-Урал"

ЦАМТО, 24 мая. Ливийские арабские вооруженные силы (ранее Ливийская национальная армия) в ходе парада, проведенного 17 мая в Бенгази, продемонстрировали бронированную технику российского производства.

Как сообщает издание Jane's Defence Weekly, парад, прошедший в аэропорту Бенгази, ознаменовал собой 10-летие операции "Аль-Карама" – победы над исламистскими силами в 2014 году.

На параде были продемонстрированы бронеавтомобили "ВПК-Урал" 4х4 в варианте пикапа (копия Condor SUT эмиратской компании Streit Group) с защищенными боевыми модулями, оснащенными 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами W85.

Напомним, что ООО "Военно-промышленная компания" впервые представила многоцелевое транспортное средство "ВПК-Урал", также известное как ВПК-59095С, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Отмечалось, что бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4, который имеет V-образный корпус, может служить в качестве платформы для создания целой линейки различных машин.

О том, что на базе новейшего бронеавтомобиля "ВПК-Урал" конструкторами создана новая модификация, пикап, было объявлено в ноябре 2021 года во время посещения производственной линии заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко.

Тогда же было объявлено, что первая партия такой техники по заключенному в августе 2020 года контракту в количестве 60 ед. готова и в ближайшее время будет передана неназванному заказчику. По состоянию на 2022 год было известно, что зарубежному заказчику в одной из стран Ближнего Востока отправлены две партии (около 100 ед.) бронеавтомобилей многоцелевого назначения "ВПК-Урал" в версии пикап.

В базовой версии длина бронеавтомобиля "ВПК-Урал" составляет 6500 мм, ширина – 2550 мм, высота – 2800 мм, дорожный просвет – 400 мм, вес – 14,5 т, вместимость – 12 человек, мощность дизельного двигателя ЯМЗ-536 – 360 л.с., коробка передач – автоматическая, подвеска – рессорная, максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч, запас хода по топливу – 1000 км.

Защищенность – 5-й класс баллистической защиты и 6-й класс противоминной защиты (до 6 кг ТНТ) по ГОСТ Р 50963-9. Для увеличения класса защиты на бронированный корпус предусмотрена установка дополнительных экранов.