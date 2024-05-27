Тайвань подарил Тувалу патрульные катера

ЦАМТО, 24 мая. Согласно опубликованной МИД Тайваня информации, 21 мая в Пиндуне (Тайвань) состоялась церемония, посвященная присвоению наименований и передаче властям Тувалу двух многофункциональных патрульных катеров.

В ходе церемонии посол Линь Донг-хэн от имени правительства Тайваня официально передал два патрульных катера премьер-министру Тувалу Фелети Тео (Feleti Teo). Два патрульных катера получили наименования "Те Калева" и "Те Акиаки". В ходе мероприятия посол подчеркнул, что переданные патрульные катера значительно улучшат возможности прибрежного патрулирования, а также проведения поисково-спасательных операций в Тувалу.

В сентябре 2022 года в целях оказания помощи Тувалу в защите морских ресурсов и борьбе с незаконным рыболовным промыслом, власти Тайваня и Тувалу подписали соглашение о сотрудничестве. За ним в июле 2023 года последовало подписание соглашения о безвозмездной передаче патрульных катеров. Ранее Тайвань подарил по два патрульных катера другим своим дипломатическим союзникам в Тихом океане, включая Маршалловы острова, Палау и Науру.

Тувалу, является одной из немногих стран, поддерживающих официальные дипломатические отношения с Тайванем. Приверженность сохранению этих отношений под руководством нового правительства во главе с премьер-министром Фелети Тео была подтверждена в ходе его визита на Тайвань, который состоялся на фоне растущего давления со стороны Китая.

Геополитический контекст этих отношений сложен. Китай продолжает предпринимать дипломатические усилия в Тихоокеанском регионе, стремясь изолировать Тайвань. Например, власти Науру в январе 2024 года разорвали с Тайванем дипотношения в пользу Пекина, оставив Тувалу, Палау и Маршалловы острова последними союзниками Тайваня в регионе.