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ТАСС

Орбан заявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Darko Bandic

Премьер-министр отметил, что Венгрия не намерена принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией

БУДАПЕШТ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Венгрии проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что Венгрия не намерена принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. По его словам, в Брюсселе идет военное планирование, "рабочие группы работают над тем, как НАТО могла бы участвовать в этой войне".

"Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне", - сказал Орбан. Он добавил, что в Брюсселе знают об этом и даже придумали для Венгрии новый термин - "неучастник". 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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