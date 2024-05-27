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ТАСС

Reuters: российские средства РЭБ справляются с запусками ВСУ снарядов GLSDB

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Источник изображения: topwar.ru

По данным агентства, весной 2024 года ВСУ начали применять такие снаряды, в частности ударив по Токмаку и Макеевке

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли неоднократно предотвратить удары управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украина добивалась от стран Запада поставок снарядов с дальностью больше, чем у ракет GMLRS (около 70 км), которые США уже поставляли в страну. Решением стала система GLSDB - разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к планирующей авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Сроки их поставок постоянно сдвигались, но весной 2024 года ВСУ начали их применять, в частности ударив по Токмаку и Макеевке.

При этом российские средства РЭБ успешно предотвращают попадание снарядов в цель, подавляя навигационную систему GLSDB, которая позволяет снаряду маневрировать и обходить препятствия. В Boeing заявляют, что управляемая бомба частично может справиться со средствами РЭБ, но источник агентства заявил, что компании потребуется от одного до шести месяцев, чтобы внести необходимые улучшения.

Агентству не удалось получить оперативный комментарий в Boeing и у представителей украинских властей.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) - управляемые реактивные снаряды производства США. Минобороны РФ не раз сообщало об их перехвате российскими средствами ПВО. Снаряды имеют дальность поражения около 150 км и могут применяться с универсальной наземной установки, которая применяется для реактивных систем залпового огня HIMARS. 

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Компании
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