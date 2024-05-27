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В России испытали комплекс удаленного определения взрывоопасных предметов

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Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press
Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press.

Малышев: в Новосибирске испытали робота-определителя взрывоопасных предметов

Роботизированный комплекс удаленного определения взрывоопасных предметов испытали в Новосибирске. Об этом рассказал РЕН ТВ исполнительный директор компании «Компит Техник» Алексей Малышев.

«Робот должен снять все не представляющие для него угрозы взрывоопасные предметы: противопехотные мины, какие-то еще», — добавил Малышев.

В процессе испытаний проверяется время, качество, глубина проработки почвы и то, способен ли комплекс ликвидировать взрывоопасные предметы.

По словам президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, изобретенная технология сможет минимум десятикратно улучшить процесс разминирования, позволяя саперам оставаться в безопасности.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Луганской народной республике (ЛНР) обезвредили разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с системой сброса боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В подвесном механизме дрона были обнаружены две минометные мины иностранного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Робот
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