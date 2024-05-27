Морские силы самообороны Японии приняли пятый фрегат класса "Могами"

ЦАМТО, 24 мая. Фрегат класса "Могами", (FFM-5) "Яхаги", 21 мая вошел в боевой состав 14-го дивизиона эскортных сил Морских сил самообороны Японии, который размещается на ВМБ Майдзуру в префектуре Киото.

(FFM-5) "Яхаги" является пятым построенным компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) для японского флота кораблем класса "Могами". Контракт стоимостью 47,2 млрд. иен (302 млн. долл.) на его строительство был заключен в феврале 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, фрегат класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM) – это малозаметный многоцелевой боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Основной задачей фрегатов является патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

В августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries (MHI) основным подрядчиком создания проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX. Также участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат.

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года, позднее второго фрегата из-за технических проблем, но поскольку он был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным в серии.

Заложенный в октябре 2019 года Mitsui Engineering and Shipbuilding на верфи в Тамано (преф.Окаяма) фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano) был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В 2021 году компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Фрегат (FFM-1) "Могами" был передан Морским силам самообороны Японии в марте 2022 года, третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), – в декабре 2022 года, четвертый, "Микума" (Mikuma), – в марте 2023 года.

23 июня 2022 года состоялся спуск на воду пятого корабля серии, "Яхаги" (Yahagi), в декабре 2022 года – шестого (FFM-6) "Агано", в сентябре 2023 года – седьмого (FFM-7) "Нийодо", в ноябре 2023 года – восьмого (FFM-8) "Юбецу" (Yubetsu).

Первоначально в планы Морских сил самообороны Японии входила постройка к 2032 году до 22 кораблей данной серии, однако на текущий момент это количество сократилось до 12 ед. При этом, начиная с 2024 ф.г., планируется построить 12 фрегатов нового класса, которые фактически будут улучшенной версией "Могами".

В августе 2023 года Министерство обороны Японии объявило, что по итогам конкурса выбрало Mitsubishi Heavy Industries генеральным подрядчиком постройки многоцелевых фрегатов "Новый FFM", а Japan Marine United (JMU) – субподрядчиком. MHI впервые продемонстрировала масштабную модель нового фрегата на выставке Indo Pacific 2023 в Сиднее.

Агентство Kyodo News сообщило 7 мая 2024 года, что правительство Японии рассматривает возможность участия в тендере на поставку новых фрегатов для Австралии. Проект предполагает совместную разработку корабля на основе фрегата класса "Могами".