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ТАСС

В зоне СВО применяется порядка 600 "костюмов-невидимок", размывающих силуэт

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Демонстрация костюма-"невидимки"
Демонстрация костюма-"невидимки", разработанного компанией HiderX.
Источник изображения: © HiderX

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские подразделения применяют порядка 600 новейших "костюмов-невидимок", размывающих силуэт, в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании HiderX.

"Мы начинали с 25 изделий, которые раздали на апробацию российским подразделениям. Сейчас в зоне спецоперации применяется порядка 600 наших маскировочных "костюмов-невидимок", размывающих силуэт человека. На харьковском направлении сейчас в наши изделия также одета группа военнослужащих. Маскировочные костюмы применяются на всех направлениях спецоперации", - отметили в организации.

В HiderX уточнили, что костюмы предназначены для маскировки военнослужащих от тепловизионных средств противника. "Наши костюмы - маскхалаты и маскировочные плащи - хорошо работают вне зависимости от времени года. Изделия подходят для дневной маскировки, но главное предназначение экипировки заключается в том, чтобы скрыть бойца в ночное время от тепловизоров. Тот же плащ скрывает не только бойца и его экипировку, но и носимое оружие, поскольку автомат тоже видим в тепловизор", - рассказали в компании.

Вес изделий составляет до 400 гр. 

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Страны
Россия
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