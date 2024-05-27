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РИА Новости

Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит универсальных операторов

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Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Центр БПЛА ЧФ готовит универсальных операторов для различных подразделений

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центр подготовки БПЛА Черноморского флота готовит для различных подразделений универсальных операторов дронов, которые проходят объемную подготовку не только по пилотированию, но и тактической медицине, передает корреспондент РИА Новости.

"Как показала практика, боевой опыт специальной военной операции, что необходимо готовить не только расчеты, в котором бойцы не взаимозаменяемы, а скажем так, необходимо готовить "универсальных солдат", где каждый боец может подменить своего боевого товарища в той или иной ситуации", - рассказал начальник центра подготовки с позывным "Тимоха".

По его словам, бойцы проходят такую подготовку, как пилотирование на симуляторах, полевую подготовку пилотирования с реальными дронами, инженерную и техническую подготовку БПЛА. Также есть курс тактической медицины, что необходимо для бойца. "Работаем в интересах Черноморского флота, но не забываем про наших боевых товарищей из других подразделений. Поэтому максимально прикладываем все усилия, чтобы готовить всех бойцов, потому что мы приближаем победу вместе", - рассказал "Тимоха".

Собеседник агентства подчеркнул, что создание такого центра было инициативой командования Черноморского Флота и волонтеров, которые и в данный момент занимаются поддержкой и развитием учебного центра. В рамках перспективы планируется вводить новые дисциплины подготовки и расширять материальную базу.

"Данный центр – это одно из перспективных направлений развития, поэтому мы стараемся максимально внедрять в курс подготовки более новые темы, расширять классы и увеличивать материально-техническую базу", - уточнил "Тимоха".

Инструкторы центра рассказали РИА Новости, что среди обучающихся есть военнослужащие разных возрастных категорий и с разными навыками. Инструкторским составом выработаны различные методики обучения, чтобы по окончанию курса выпускники любой категории обладали всеми необходимыми навыками пилотирования и применения БПЛА в различных боевых условиях. Сначала бойцы проходят подготовку на симуляторах под руководством инструкторов, а после переходят к полетной подготовке непосредственно уже в полевых условиях.

"На самом деле, из опыта скажу так, есть люди, у которых есть к этому талант, есть люди, молодые ребята, которые осваивали изначально на PlayStation игры, у которых моторика рук очень развитая. Им симулятор дается лучше и полеты даются лучше", - рассказал инструктор с позывным "Данте".

Он отметил, что и люди в возрасте – разных специальностей и должностей, занимаемых в армии – тоже обучаются. Чуть дольше, но в центре стараются проработать с ними полностью весь курс и дать все навыки. "А дальше уже все получается", - отметил "Данте".

Инструктор полетной подготовки с позывным "Молох" рассказал, что полеты в полевых условиях сильно отличаются от полетов на симуляторе, так как присутствуют уже различные физические условия, такие как сила притяжения, ветер и полезная нагрузка на дрон в виде весового макета или самого боеприпаса.

"Самая большая разница после симулятора - это то, как физически квадрокоптер тянет к земле из-за воздействия земного притяжения. Точно так же квадрокоптер борется с ветровыми потоками. Пилоты первые два дня обучаются, борются с погодными физическими условиями. После этого происходят у нас дальнейшие полеты, отрабатывание по различным траекториям. На следующей неделе отрабатываем уже сбросы, работу с грузами", - рассказал "Молох".

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Проекты
БПЛА
ЧФ
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