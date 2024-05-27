Европейская интеллигенция предложила России и Украине нового посредника (Corriere Della Sera, Италия)

Corriere della Sera: Европарламент призвали стать посредником на Украине

Следующий состав Европарламента должен выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной. К этому в открытом письме, опубликованном в Corriere della Sera, призывают представители европейской интеллигенции. Такой шаг станет ответом на призыв папы римского Франциска начать дипломатический процесс.

Обращение представителей итальянской интеллигенции: любое решение конфликта между Украиной и Россией начнется с переговоров между сторонами.

Расширение военных действий создает беспрецедентную опасность для мирового сообщества. Обеспечение мира и поиск путей урегулирования вооруженных конфликтов — основная обязанность правительств. На Европе лежит особая ответственность за поиск путей прекращения конфликта, развернувшегося в регионе, — противостояния между Россией и Украиной.

После двух лет сражений, последовавших за вводом российских войск на Украину, конфликт оказался в затяжном тупике, который чреват расширением и углублением военных действий. Независимо от первоначальных целей Москвы и вполне оправданного сопротивления Киева, рационально оценив текущую ситуацию, обе стороны поняли бы, что их цели недостижимы. Теперь ответственность за прекращение вооруженного конфликта и создание условий для справедливого урегулирования лежит на Европе.

Любое решение конфликта начнется с переговоров, прямых или косвенных, о прекращении огня, поставках оружия, территориальной целостности или прочном мирном урегулировании. В прошлом третьи стороны — в частности, Турция — уже предпринимали попытки усадить соперников за стол переговоров. Папа римский Франциск 9 марта 2024 года призывал к диалогу. Сейчас, накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне 2024 года, у нас есть возможность поставить на повестку дня ЕС вопрос о необходимости прекратить военные действия.

С началом конфликта на Украине члены Евросоюза расширили свою деятельность в военной сфере — речь идет об исследованиях, производстве, поставках оружия, новых проектах в области обороны и безопасности. Правительства стран ЕС все активнее поставляют Киеву мощное оружие и разведданные, оказывают ему экономическую поддержку. Риск эскалации, которая приведет к конфронтации между Россией и европейскими странами НАТО, вызывает тревогу. Тот факт, что на континенте развернуто ядерное оружие России, США, Франции и Великобритании, эту опасность только повышает.

Евросоюз и европейские правительства до сих пор отказывались работать над тем, чтобы положить конец противостоянию Украины и России дипломатическим путем. В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска.

Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине. Целью таких переговоров могли бы стать: возврат противоборствующих сторон к гуманному и цивилизованному общению, восстановление доверия, разработка шагов по снижению напряженности и уменьшению насилия, а также поиск путей прекращения конфликта. В будущем стоит также обсудить защиту прав человека, гарантии безопасности, восстановление экономики, а также отказ от милитаризма и крайнего национализма.

Как минимум шесть миллионов украинцев и миллион россиян, покинувших свои страны после начала конфликта, будут приветствовать подобные усилия. Важно, чтобы эти усилия поддержали украинские и российские граждане, проживающие в странах ЕС. Активное участие могли бы принять различные европейские организации: религиозные и общественные объединения, группы, выступающие за мир и солидарность, женские сообщества, молодежные группы, представители бизнеса, профсоюзы, научные сети, культурные и спортивные организации, представители медиа, а также художники, писатели, ученые. Мы хотели бы, чтобы во время европейской избирательной кампании проводились мероприятия, призывающие начать "переговоры немедленно". "Дипломатия снизу" могла бы создать условия для таких переговоров, в том числе внутри Украины и России.

Нигде не написано, что мир и безопасность — это зона ответственности исключительно правительства. В конце концов, только люди — как граждане и избиратели — могут согласиться с военными действиями или поддержать мир.

Лучана Кастеллина (Luciana Castellina) — бывший член Европейского парламента и парламента Италии

Колин Арчер (Colin Archer)— бывший генеральный секретарь Международного бюро мира

Питер Брандт (Peter Brandt)— почетный профессор, преподаватель новейшей истории Открытого университета Хагена в Германии

Донателла делла Порта (Donatella della Porta) — профессор, преподаватель политологии Высшей школы "Ла Нормале" во Флоренции (Италия)

Тапио Каннинен (Tapio Kanninen)— бывший начальник отдела планирования Департамента по политическим вопросам ООН

Михаэль Леви (Michael Löwy)— почетный директор отдела исследований в области социальных наук Национального центра научных исследований (Франция)

Джан Джакомо Мигоне (Gian Giacomo Migone) — бывший председатель комитета по иностранным делам Сената Италии

Хейкки Патомяки (Heikki Patomäki) — профессор, преподаватель международных отношений Университетп Хельсинки (Финляндия)

Марио Пьянта (Mario Pianta) — профессор, преподаватель экономической политики Высшей школы "Ла Нормале" во Флоренции (Италия)

Карло Ровелли (Carlo Rovelli) — доктор физических наук, профессор Университета Экс-Марсель (Франция), соучредитель инициативы "Глобальный дивиденд мира"

Вольфганг Штрек (Wolfgang Streeck) — почетный профессор, преподаватель социологии в Институте социальных исследований Макса Планка (Германия)