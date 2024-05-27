Биатлонная мера: Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр»

В нынешней обстановке военнослужащих не следует отвлекать от боевой подготовки, полагают эксперты

Международные соревнования воинских подразделений «Армейские игры» в этом году не состоятся. В войсках даже не были проведены отборочные состязания. В прошлом году мероприятия также не проводились. В военном ведомстве тогда обещали, что соревнования будут проходить раз в два года начиная с 2024-го. Эксперты отмечают, что военные специалисты сейчас нужны в зоне специальной военной операции и летние месяцы лучше использовать для боевой учебы.

Не отвлекая военных

Армейские международные игры в этом году проводиться не будут, сообщили три источника «Известий», знакомых с ситуацией. По словам собеседников, отборочные соревнования, которые обычно проходят в первой половине года на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов с начала года не проходили.

Минобороны в этом году о судьбе «Армейских игр» ничего не сообщало. «Известия» направили запрос в ведомство.

Прошлой весной были неофициальные сообщения о том, что на 2023 год состязания отменили и они должны состояться в 2024-м в связи с тем, что было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года.

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В августе прошлого года заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что с 2024 года игры будут проводиться по четным годам.

«Как вы помните, у нас есть еще и «Армейские игры». Мы их проводим со следующего года в четные годы. Сведение в одно время в одном месте трех мероприятий даст большой эффект. Это было пожелание наших партнеров, да и мы видели логику в этом решении», — сказал Фомин в эфире телеканала «Звезда», имея в виду три мероприятия: сами «Армейские игры», международный военно-технический форум «Армия» и Московскую конференцию по безопасности.

— Сами по себе эти игры отвлекают большое количество военнослужащих от выполнения задач, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — А сейчас напряженная обстановка, США и НАТО всё больше втягиваются в конфликт с Россией, во что это выльется, неизвестно. Поэтому сейчас главное — сосредоточиться не на играх, а непосредственно на самих учениях. Летний и осенний период сейчас будет посвящен интенсивной боевой учебе. Речь идет о том, чтобы нам ускорять вопросы, связанные со специальной военной операцией. А там должны быть введены подготовленные свежие силы. Постоянно должна быть ротация.

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Прежде чем новые подразделения войдут в бой, они должны пройти подготовку, чтобы умело громили врага в зоне специальной военной операции, добавил эксперт.

— Но в целом мы должны быть готовы к отражению угроз по всему периметру наших границ. Поэтому принято решение, что сейчас не до игр. Мы, конечно, к ним вернемся, но уже по окончании специальной военной операции, — заключил Александр Перенджиев.

В последний раз игры проводились в 2022 году, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

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— Сейчас мастерство определяется на поле боя, — пояснил он «Известиям». — Такое решение правильное. Оно было принято при прежнем министре обороны, а новый согласился с этим. Решили, что сейчас не время. Например, все лучшие танкисты находятся там, в том числе и победители «Танкового биатлона», — они героически воюют. Мы победим, а потом уже посмотрим, что делать. Не знаю, что будет с выставкой «Армия-2024», но пока она стоит в повестке дня. Поживем — увидим.

34 соревнования на территории 12 государств

Армейские международные игры — это комплексные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Их начали проводить с 2015 года. Последний раз соревнования проходили летом 2022-го. В них приняли участие представители 38 стран. Всего в рамках состязаний прошли 34 соревнования на территории 12 государств.

Команды из России, Ирана, Китая, Сирии, Венесуэлы и Индии участвовали в конкурсе «Глубина-2022». В Казахстане прошел конкурс «Мастера артиллерийского огня». В Алжире прошел конкурс «Десантный взвод», в котором приняли участие команды 16 государств.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Источник изображения: iz.ru

В Волгоградской области прошел конкурс «Инженерная формула – 2022». За победу в финальной эстафете состязались команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Лаосской Народно-Демократической Республики.

На Балтийском флоте прошел конкурс «Морской десант – 2022». В нем приняли участие военнослужащие из России, Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии и Гвинеи.

В Китае военные инженеры приняли участие в конкурсе «Безопасный маршрут». В Монголии хозяева первенства и кавалеристы из Зимбабве участвовали в конкурсе «Конный марафон». В Белоруссии прошли конкурсы «Стальная магистраль» и «Уверенный прием», в Казахстане — «Тактический стрелок». В Монголии прошел конкурс военных водителей «Военное ралли».

Наиболее известным и самым массовым конкурсом в рамках «Армейских игр» был «Танковый биатлон», в котором в 2022 году приняли участие команды из 22 стран.

Владимир Матвеев

Роман Крецул

Богдан Степовой