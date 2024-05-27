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ТАСС

Politico: в США первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, военные сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Первая группа украинских летчиков завершила в США подготовку к боевому применению истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.

Газета не стала называть число военнослужащих и дату завершения тренировок. По словам источников издания, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки. Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Пресс-служба авиабазы в Аризоне пока не ответила на просьбу ТАСС прокомментировать завершение обучения украинских летчиков.

В конце января журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что четыре украинских летчика проходят подготовку в Аризоне к боевому применению F-16.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает передать Украине первые F-16 и технику для их обслуживания в текущем году. Выступая на брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву вооружений, она отметила, что программа подготовки украинских летчиков к эксплуатации F-16 идет по плану. 

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
США
Украина
Продукция
F-16
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