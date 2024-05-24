Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты.

Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше?

Последние сообщения об освобождении Клещеевки прошли почти незамеченными в основном потому, что пик событий в этом населенном пункте был пройден летом прошлого года. Тогда в рамках неудавшегося "контрнаступа" ВСУ попытались через Клещеевку в ходе фланговой операции пробиться к ранее утерянному ими Артемовску. Клещеевка тогда упоминалась в сводках чуть ли не ежедневно.

По самым скромным подсчетам, в постоянных попытках пробиться через Клещеевку к Артемовску ВСУ потеряли 7-7,5 тыс. личного состава. Очень много для столь небольшого участка.

К тому же населенный пункт заслужил кличку "село Шредингера", поскольку там не осталось никаких целых строений – это только координаты на карте, а ключевую роль там играют две высоты к северу (215,7) и юго-западу (223,3) от населенного пункта. В находящемся в низине селе не осталось укрытий, и почти год эта территория находилась в серой зоне.

Однако главное не в занятии развалин Клещеевки, а в получении российскими войсками доступа к двум высотам. Контроль над ними – контроль над всей территорией вокруг на десятки километров. Далее на запад только поля, в которых у ВСУ нет никаких укреплений. На северо-запад – 25 км в прямой видимости Часов Яр, который с этих высот простреливается весь.

Единственной пригодной линией обороны к западу от Клещеевки может быть только канал Северский Донец – Донбасс, который севернее проходит через Часов Яр. Сейчас ВСУ откатились от Клещеевки на западный берег канала, сдав пространство по прямой на разных участках от пяти до семи километров. Для ВС РФ это тоже вызов, поскольку атаковать в лоб канал через открытые сплошные поля – неудобная задача. Правда, в отличие от Часова Яра, там нет серьезных укреплений и минных полей.

Иначе говоря, образовался разрыв фронта ВСУ на участке шириной до 25 км от Красного (Ивановского) на севере у Часова Яра до Курдюмовки на юге. У противника на данном участке нарушена связность позиций. Местами этих позиций и вовсе нет.

Нарушена даже система обороны южного фланга ВСУ у Часова Яра. Если у Красного еще вчера были замечены войска противника, то ближе к Часову Яру у Ступочек уже есть нарушения. В результате российские десантники в последние двое суток там сильно продвинулись. Установлен контроль за несколькими улицами высоток в микрорайоне «Канал», занят район гаражей, за который до этого шли интенсивные бои.

ВС РФ при этом оказывают постоянное давление на противника практически на всех отдельно взятых участках линии соприкосновения.

Это происходит даже там, где фронт долго не двигался, как, например, на Северском направлении и на юге у Старомайорского. В такой обстановке ликвидировать прорыв западнее Клещеевки ВСУ нечем.

Закрыть этот почти открытый участок ВСУ должны были силами минимум трех полноценных бригад. Украинская штатная и полноценная бригада трехбатальонного состава примерно 2,5 тыс. человек. В теории при маневренной обороне штатный батальон (не усиленная батальонная группа) получает в ответственность 10 км по фронту и три километра в глубину.

От Часова Яра на севере до Курдюмовки на юге нет никаких укреплений, кроме канала как естественной преграды. Следовательно, требуется как раз три полноценные бригады только на то, чтобы просто физически закрыть этот участок, расставив людей в шахматном порядке по западному берегу канала.

Однако у ВСУ нет сейчас в наличии этих трех бригад. Нет у ВСУ и никаких артиллерийских резервов, как и маневренных бронетанковых групп. Поддерживать из глубины оборону этой импровизированной линии некому и нечем.

Перед нами прямое следствие быстрого продвижения ВС РФ на Харьковском направлении. Никаких полнокровных бригад под Харьков с других участков фронта ВСУ сейчас не перебрасывали. Туда ушло от восьми до десяти сводных батальонов, набранных либо из потрепанных частей под Купянском, либо с Херсонского направления. Перебрасываемые под Харьков части – это «полубригады» и «полубатальоны» смешанного состава. Это называется «затыкать дыру».

Вновь формируемые ВСУ бригады на северной границе Украины и под Киевом с места не двигаются. Как исключение – из них частично изымается западная бронетехника – и по последним данным, она стала массово прибывать в Липцы на Харьковском направлении. Уже несколько дней ВС РФ ведет разминирование ряда направлений на запад от Белгорода, то есть в сторону Сум. Именно эта угроза вынуждает ВСУ держать в глубине полосы вновь формируемые бригады у Чернигова.

Огромными усилиями противник пытается параллельно стабилизировать ситуацию западнее Авдеевки. Туда переброшены резервы, но российские войска продолжают свое продвижение. Уже заняты Нетайлово и Уманское. Подошли к Яснобродовке. От Очеретино идет продвижение практически по всему кругу.

Следующий пункт притяжения – Карловка, куда ВСУ спешно перебрасывают части с Херсонского и Запорожского направлений. За Карловкой у ВСУ тоже нет никаких организованных линий обороны, это последний пункт так называемой третьей линии западнее Авдеевки. В конечном итоге дестабилизация фронта западнее Авдеевки может привести к движению на Селидово и Покровск (Красноармейск), которые ВСУ пытаются сейчас превратить в укрепрайоны.

Прорыв в Клещеевке способен в ближайшие дни привести к выходу российских войск на линию канала Северский Донец – Донбасс, где начнется прощупывание новых позиций противника. Но отсутствие резервов, артиллерии и разрывы связанности позиций противника дают ВС РФ возможность организовать переход канала. Основной целью здесь становится Константиновка – крупный населенный пункт, географически относящийся уже к городской агломерации Краматорск – Славянск. Через Константиновку сейчас проходит основная линия снабжения группировки ВСУ у Часова Яра.

Не исключено, что события в Часовом Яре будут развиваться быстрее, чем движение на Константиновку южнее через канал. Но самой стратегической угрозы такого развития событий уже достаточно для того, чтобы ВСУ вновь начали лихорадочно пересобирать линию фронта. И это при наличии харьковского фронта почти в 100 километров длиной с ежедневно расширяющейся оперативной глубиной.

Таким образом, прорыв в Клещеевке стал первым результатом стратегии общего давления на ВСУ с целью обрушения фронта, которой ВС РФ придерживались с момента освобождения Авдеевки. Все действия ВС РФ по всей линии соприкосновения носят системный характер и направлены на главную цель: создание предпосылок для обрушения фронта противника. Все остальное, включая создание буфера под Белгородом или освобождение отдельных знаковых населенных пунктов – лишь сопутствующие локальные задачи.

Главное – разрушить связность всей деятельности ВСУ и тем самым лишить противника боеспособности на большей части линии соприкосновения. В таком контексте Клещеевка видится только первой ласточкой.

ВСУ упорно цепляются за Красногоровку, поскольку после оставления ими этого усиленного укрепрайона обнажается еще один крупный участок фронта вплоть до потери Торецка и Нью-Йорка. Это, в свою очередь, потянет за собой автоматическое оставление и новых позиций на канале и далее Часова Яра. А продолжение прорыва от Очеретино и в целом к западу от Авдеевки будет означать отход ВСУ вплоть до крупных городских агломераций. Провисает сразу все, и события на линии соприкосновения могут начать принимать характер падения костяшек домино.

При этом стоит напомнить, что противник сохраняет боеспособность. На всех ключевых направлениях продолжаются тяжелые бои. Процесс идет, армия двигается на запад – и делает это стратегически выверенно.

Евгений Крутиков