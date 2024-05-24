Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?

В Конгрессе США показали карту России с возможной зоной поражения ракетами США

Американские законодатели попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по территории России из-за ухудшения ситуации под Харьковом. Один из конгрессменов показал карту области РФ, которую могли бы поразить ракеты ATACMS, переданные Украине. Как повлияет на ход спецоперации отмена ограничения на применение американского оружия по объектам в России и чем ответит Россия, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Требование разрешить атаковать Россию оружием США

Группа американских конгрессменов направила 20 мая главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по целям внутри России.

«Дорогой секретарь Остин, мы обращаемся к вам в качестве членов палаты представителей США, чтобы выразить нашу решительную поддержку нескольким срочным просьбам от имени наших украинских коллег», - пишут министру обороны конгрессмены.

«Наши украинские союзники запрашивают разрешение на использование определенного оружия, предоставленного Соединенными Штатами для проведения операций по стратегическим объектам на территории России и на территории, контролируемой Россией», - продолжают американские законодатели.

Текущая политика администрации Джо Байдена ограничивает способность Украины оказывать на ВС РФ давление под Харьковом с помощью оружия американского производства, подчеркивают конгрессмены.

«Украинцы не могут защитить себя из-за текущей политики администрации. Важно, чтобы администрация Байдена предоставила украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций, необходимых для реагирования на действия России», - полагают американские законодатели.

Они также обратили внимание на подготовку дополнительных пилотов многофункциональных истребителей F-16. В прошлом году администрация Джо Байдена одобрила передачу Украине истребителей F-16 для замены стареющего и сокращающегося парка МиГ-29, Су-24 и Су-25, напоминают в своей записке конгрессмены.

«Хотя это был обнадеживающий шаг, острая необходимость в нем сохраняется», - полагают на Капитолийском холме. По данным Военно-воздушных сил США, к концу 2024 года в США планируется подготовить только 12 пилотов для боевых действий на таких истребителях. Для управления F-16 их потребуется значительное больше.

«Подготовленных 12 украинских пилотов просто недостаточно», - подчеркивают в своем письме конгрессмены. Украина - в состоянии войны, и вопросы обучения летного состава для Киева должны быть приоритетными по сравнению с другими зарубежными странами, считают законодатели.

Не прошли конгрессмены и мимо вопросов противовоздушной обороны. По их мнению, ВСУ показали, что могут поражать значительную часть российских ракет, запущенных по объектам на территории Украины. Однако, считают американские законодатели, российские ракеты продолжают падать на крупные городские районы, подвергая опасности гражданских лиц и критически важную инфраструктуру.

«Чтобы противостоять этой постоянной и неумолимой угрозе, наши союзники запросили более семи дополнительных зенитных ракетных батарей Patriot для защиты крупных городов в Украине», - подчеркивают конгрессмены.

«Последние сообщения указывают на то, что помощь в Украину поступает в недостаточных количествах и несвоевременно, что усугубляет тяжелую ситуацию на местах. Украинские официальные лица выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация хуже, чем когда-либо. Мы просим ускорить выделение необходимых ресурсов», - так заканчивают письмо министру обороны законодатели.

Документ подписали 13 членов конгресса США, среди них семь демократов и шесть республиканцев. Напомним, в конгрессе США 535 членов с правом голоса.

В Конгрессе показали карту России с зоной поражения американскими ракетами

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам и конгрессмен Майкл Маккол 23 мая показал карту России с зоной, которую могли бы поразить переданные Украине ракеты ATACMS. Кадры заседания конгресса опубликовал телеканал C-SPAN.

Маккол заявил госсекретарю Энтони Блинкену, что Россия в непосредственной близости от Украины создала запретную для ударов американским оружием зону - в ней российские военные размещают артиллерию и ракетные комплексы, а затем, по словам Маккола, атакуют этим оружием Украину.

Конгрессмен также спросил у Блинкена, могут ли США изменить политику поставок оружия Украине и позволить атаковать территорию России, чтобы Киев мог «воевать без связанных за спиной рук». В ответ Блинкен напомнил, что США не одобряют подобные атаки, а Маккол напомнил, что не конгресс, а именно госсекретарь и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан наложили ограничение на удары по территории России.

Еще в мае Украина обратилась к администрации Джо Байдена, попросив снять ограничения на удары по военным объектам в России.

Однако тут необходимо добавить, что вопросы боевого применения вооружения США во многом находятся в компетенции специалистов ВС США. Без их разведданных и подготовки полетных заданий самостоятельно нанести удар по российским объектам ВСУ вряд ли смогут. Эту просьбу Киева к США можно переформатировать и так - «Да ударьте же вы, наконец, по российским объектам!».

Каким оружием США и какие объекты в России может атаковать ВСУ

Номером один в списке подобного оружия стоит, безусловно, армейский тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS и его ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, MGM-168A ATACMS Block1A(QRU), MGM-164 ATACMS 2000, MGM-164 ATACMS 2000 MOD (возможны и другие модификации) с дальностью стрельбы порядка 300 км. Теоретически ракет этого типа Соединенные Штаты могут передать ВСУ порядка нескольких сотен (и уже передают).

Это может позволить ВСУ поражать объекты ВС РФ в тактической и оперативной глубине, в частности, уничтожать площадки взлета и посадки армейской авиации, объекты ПВО, аэродромы оперативно-тактической авиации, нарушать управление войсками и оружием (то есть наносить удары по командным пунктам и узлам связи), поражать резервы, коммуникации (выгрузочные и распорядительные железнодорожные станции), а также наносить удары по другим жизненно важным объектам, определяющим потенциал группировок ВС РФ и исключаю­щих возможность ведения дальнейших успешных боевых действий наступательного характера.

Именно исходя из этих соображений руководство в Киеве и командование ВСУ так настойчиво просят снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России. Это может серьезно изменить соотношение сил и средств в пользу Вооруженных сил Украины.

Однако есть некоторые основания предполагать, что администрация Джо Байдена вряд ли пойдет на подобные шаги, во всяком случае, в ближайшее время. В этом плане следует заметить, что

«эскалационные» настроения - не определяющие даже в конгрессе США. Об этом достаточно ясно говорит и количество подписантов письма министру обороны США Ллойду Остину.

Кроме того, наверняка в конгрессе США есть ясное понимание и того, что удары американским оружием по объектам в глубине России переведут вооруженный конфликт в другую, совершенно новую фазу и плоскость, и без всякого преувеличения, последствия таких шагов могут быть плохо просчитываемыми и мало предсказуемыми.

Поэтому на данном этапе США пока воздерживаются от принятия подобных решений. Кроме того, в случае начала ударов непосредственно по территории РФ со стороны Москвы наверняка будут и ответные шаги, которые военно-политическое руководство России сейчас не предпринимает. К таким, к примеру, относятся удары конвенциональным оружием (крылатыми и аэробаллистическими ракетами) по центрам принятия решений в Киеве, по точкам входа западного оружия на территорию Украины и по мостовым переходам через Днепр.

Но если ситуация с вопросами применения американского оружия изменится, то для коллективного Запада есть и еще одно весьма весомое и серьезное предупреждение - в Южном военном округе стартовал первый этап учений по отработке боевого применения нестратегического ядерного оружия.

В этом случае сигнал Москвы, посланный руководству США и НАТО, считывается до предела легко: не вмешивайтесь. Пока еще неясно, состоятся ли на этих учениях пуски ракет на полигоне Новая Земля (полуостров Сухой Нос, учебное поле Д2) с реальными подрывами ядерных боеприпасов. А если будет именно так, то посланный сигнал будет до предела конкретным и не оставит камня на камне от ранее высказанных мнений на Западе о ядерном шантаже/блефе Москвы и имеющихся проблем в России с боеготовностью ядерного оружия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок