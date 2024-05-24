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Ростех

Ростех поставил два новых Ми-8МТВ-1 для работы в Арктике

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил два новых Ми-8МТВ-1 ООО «Авиационная компания «ЯМАЛ». Вертолеты могут работать в Арктике при экстремально низких температурах до –50 градусов. Машины изготовлены на Казанском вертолетном заводе.

Ми-8МТВ-1 могут комплектоваться дополнительными топливными баками, чтобы увеличить дальность полета. Это особенно актуально для Ямало-Ненецкого автономного округа – площадь региона больше Франции. Еще одно преимущество – возможность автономного базирования машины. Это позволяет эксплуатировать «восьмерку» без специального аэродромного оборудования с удаленных необорудованных площадок.

«Вертолеты семейства Ми-8 – универсальные, неприхотливые и надежные машины. Они могут перевозить пассажиров и грузы, выполнять санитарно-эвакуационные и спасательные и специальные задачи в сложных условиях Арктики. Например, проводить мониторинг нефтепроводов. Также вертолет может оперативно доставить команду специалистов с оборудованием для ремонта. В том числе крупногабаритные грузы массой до 4 тонн на внешней подвеске. Эти характеристики позволяют «восьмеркам» выполнять широкий спектр задач и делают их популярными у авиаперевозчиков. Новые Ми-8МТВ-1 дополнят вертолетный парк авиакомпании «ЯМАЛ» из 55 машин», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Салоны вертолета оборудованы 22 служебными сиденьями. При этом вертолет можно оперативно переоборудовать в пассажирский или санитарно-эвакуационный.

«Многолетнее сотрудничество с ООО «Авиационная компания «ЯМАЛ» подтверждает востребованность нашей вертолетной техники перевозчиками, осуществляющими свою деятельность в районах Крайнего Севера. Вертолеты Ми-8МТВ-1 доставляют пассажиров, багаж и грузы из труднодоступных мест, вылетают на санитарные задания, в том числе на территории стойбищ кочевников, ведут аварийно-спасательные работы. Немаловажно, что «восьмерки» не требуют ангарного хранения, которое зачастую непросто организовать в отдаленных малых городах и небольших поселках региона», – отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев.

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