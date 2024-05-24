Ростех разрабатывает концепцию Центрального совета молодых исследователей

В Ростехе прошла встреча с молодыми учеными и специалистами, представляющими холдинги и предприятия Госкорпорации: Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов», ОНПП «Технология» им. Ромашина, ОКБ Сухого, Красногорский завода им. С.А. Зверева, Уралвагонзавод, «Омсктрансмаш», Объединенную двигателестроительную корпорацию и другие. Участникам рассказали о мерах поддержки, которые реализуются как внутри Корпорации, так и на уровне государства, а также о планах по созданию Центрального совета молодых исследователей Ростеха.

«Мы видим запрос от молодых ученых Корпорации о необходимости объединения сообщества молодых исследователей Ростеха, создании структуры, в рамках которой они могли бы узнавать о существующих мерах поддержки и выступать с идеями о реализации подобных инициатив. Такой структурой мог бы стать Центральный совет молодых исследователей», – рассказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

Новая структура позволила бы объединить молодых ученых и специалистов из НИИ и вузов, которые проводят исследования в интересах Ростеха. Создание такого совета, по мнению Елены Дружининой, будет способствовать привлечению и удержанию талантливой молодежи внутри предприятий Госкорпорации.

О мерах поддержки молодых ученых и специалистов внутри Корпорации рассказала директор по управлению персоналом Юлия Цветкова. «Социальная политика Госкорпорации реализуется в рамках единых корпоративных стандартов. Это значит, что каждый работник в рамках определенного лимита может выбрать набор социальных программ, который актуален для него в этом календарном году. Среди мер социальной поддержки – программы ДМС, жилищная программа, негосударственное пенсионное обеспечение, корпоративные награды, программы для детей работников и так далее», – отметила она. Юлия Цветкова также подчеркнула, что формирование предложений о создании дополнительных и повышении эффективности уже существующих мер поддержки молодых специалистов внутри Корпорации могло бы стать одним из направлений работы Центрального совета молодых исследователей.

В числе программ, которые реализуются в контуре Ростеха для обучения и развития специалистов, – Передовые инженерные школы, программы повышения квалификации Академии Ростеха, программа подготовки проектных кроссфункциональных команд «Прорыв», а также проект «Вектор», который дает участникам возможность развить их уникальные проекты с ранних стадий до бизнес-акселератора.

Об основных трендах развития вертолетной техники и об обновленной кафедре «Проектирование вертолетов» Московского авиационного института, где идет комплексная подготовка специалистов в интересах холдинга «Вертолеты России», рассказал заместитель генерального конструктора АО «Вертолеты России», заведующий кафедрой Александр Бельский. Планируется, что обновление коснется и аспирантуры – аспиранты будут заниматься проектами не в одиночку, а объединяясь в коллективы. Это позволит работать над системными проектами, решая целый комплекс задач в области проектирования вертолетов.

Напомним, 2022–2031 годы в Российской Федерации указом президента объявлены Десятилетием науки и технологий, и одной из его главных задач определено вовлечение талантливой молодежи в науку. Одним из ключевых мероприятий Десятилетия станет Конгресс молодых ученых, который пройдет 20-22 ноября 2024 года на площадке Федеральной территории «Сириус». Предприятия Госкорпорации смогут представить свои предложения в рамках деловой и выставочной программы Конгресса, а молодые ученые Ростеха – стать соискателями премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.