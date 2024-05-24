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РИА Новости

Соглашение между РФ и Абхазией об объединенной военной базе будет изменено

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Военнослужащие российской военной базы в городе Гудаута, Абхазия. Архивное фото
Военнослужащие российской военной базы в городе Гудаута, Абхазия. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Кабмин РФ одобрил проект изменений в соглашение с Абхазией о военной базе

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе, постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: одобрить представленный Министерством обороны согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Абхазской Стороной проект Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года (прилагается)", – сказано в постановлении.

Протокол вступает в силу с даты получения по дипканалам уведомления о выполнении сторонами процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Радио Sputnik сообщало, что жители Абхазии поддержали действия России на Украине.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Абхазия
Россия
Украина
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