Военные на Тайване приведены в состоянии повышенной готовности в связи с учениями НОАК вокруг острова

Пекин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Тайваньские военные принимают повышенные меры безопасности в связи с комплексными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова, сообщает Associated Press.

В частности, командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, подняло в воздух истребители.

В военном ведомстве заявили, что маневры НОАК "подрывают региональный мир и стабильность", в том числе в Тайваньском проливе. Военные зафиксировали присутствие в регионе 15 кораблей ВМС КНР, 26 кораблей береговой охраны, 33 самолетов НОАК. Боевых стрельб они не вели.

Ранее НОАК обнародовала карту учений, зону которых окружают Тайвань с пяти направлений. В береговой охране в свою очередь сообщали, что ее маневры пройдут около островов Цзиньмыньдао и Мацзу, контролируемых Тайбэем.

Представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си ранее информировал, что в нынешних учениях задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. Он отметил, что целью учений является проверка "реальных боевых возможностей" сил Восточной зоны боевого командования. Учения , по его словам, также станут ответом на "сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

В понедельник состоялась церемония инаугурации новой главы администрации Тайваня Лай Циндэ. В речи он призвал Пекин "прекратить политическое и военное запугивание Тайваня".

"Я надеюсь, что Китай будет уважать выбор народа Тайваня и выберет диалог, а не конфронтацию", - сказал он.