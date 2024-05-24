NASA обещает, что экспериментальный сверхзвуковой самолет поднимется в небо в конце года

Выкатка X-59 состоялась в январе

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеются на то, что экспериментальный американский сверхзвуковой самолет X-59 впервые поднимется в небо в конце года. Об этом заявил директор NASA Билл Нельсон, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"X-59 - это сверхзвуковое транспортное средство. Но это экспериментальный реактивный самолет с игловидным носом, имеющим радикальную конструкцию. Он полетит в конце года, чтобы проверить, возможно ли совершать сверхзвуковые полеты без грохота звукового удара и, соответственно, летать над населенными пунктами", - отметил глава NASA.

"Это будет приглушенный рев", - сказал Нельсон про шум, который, как предполагается, будет издавать в полете X-59.

Выкатка этого самолета состоялась в январе. Основной отличительной чертой разрабатываемого в США в рамках программы Quesst "тихого сверхзвукового самолета" является то, что в силу своей конструкции он при движении со скоростью выше скорости звука не издает характерного хлопка. В NASA рассчитывают, что испытания нового самолета позволят в будущем отменить действующий в США и ряде других стран запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации, введенный 50 лет назад.

Разработчики отмечают, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Самолет длиной около 30 м с размахом крыла почти 9 м, согласно представленным характеристикам, может развивать скорость 1488 км/ч, что выше скорости звука.

Сроки первого полета X-59 уже сдвигались. Нельсон ранее говорил, что первый полет X-59 может состояться до конца 2023 года, однако этого не произошло.