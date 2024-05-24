США продолжают планировать испытательный полет к Луне на сентябрь 2025 года

Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны.

Соединенные Штаты пока не сдвигают предполагаемые сроки

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не сдвигают предполагаемые сроки первого пилотируемого испытательного полета к Луне в рамках программы Artemis ("Артемида") и исходят из того, что он состоится в сентябре будущего года. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы считаем, что сентябрь 2025 года представляет собой реалистичную дату для [запуска] Artemis II", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Artemis II - это первый испытательный пилотируемый полет к Луне. При этом Нельсон подтвердил, что ориентировочная дата миссии Artemis III с целью высадки астронавтов рядом с Южным полюсом Луны - "сентябрь 2026 года". "Мы все еще движемся по графику к сентябрю 2025 года. Artemis II отвечает всем поэтапным требованиям", - сказал глава NASA.

Вместе с тем он уточнил, что специалисты американского космического ведомства проводят в настоящее время дополнительную проверку термозащитного покрытия корабля Orion, в котором астронавтов планируется отправлять к Луне в рамках программы Artemis. "Мы занимаемся дополнительной проверкой в связи с необычными явлениями, наблюдающимися с термозащитным покрытием. И, безусловно, запуска не произойдет, пока мы не будем к этому готовы", - подчеркнул Нельсон, не вдаваясь в детали.

О переносе на год лунных миссий Artemis II и Artemis III NASA объявило в январе. Изначально их запуск планировалось осуществить в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались. При этом планы реализации четвертого этапа программы (Artemis IV) - миссии, предполагающей доставку астронавтов на разрабатываемую США окололунную станцию Gateway с последующей высадкой на Луну, - на данный момент не подвергаются корректировке. Запуск по-прежнему намечен на 2028 год.

NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов, весной 2019 года. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет установленного на сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis II) предполагает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.

Название программы было выбрано не случайно. Древнегреческая богиня Артемида была сестрой Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 60-70-х годов прошлого века.

Лунная программа Apollo

США отправили космический корабль Apollo-11 ("Аполлон-11") на Луну с помощью ракеты-носителя Saturn V 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (родился в 1930).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем Apollo-17.

Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.