Арестован глава управления Департамента МО по обеспечению гособоронзаказа

СК подтвердил арест главы управления департамента Минобороны Вертелецкого

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. Арестованному начальнику управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкому вменяют злоупотребление полномочиями, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый принял невыполненные работы, предусмотренные в рамках госконтракта, в результате государству был причинен ущерб на сумму, превысившую 70 миллионов рублей.

"По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.

Радио Sputnik также сообщало об аресте задержанного в Москве замначальника главка ФСИН России по Московской области Владимира Талаева.