Тактические ядерные учения России направлены на эффективное сдерживание НАТО (Global Times, Китай)

GT: ядерные учения демонстрируют Западу решимость России

Ядерные учения России могут заставить Североатлантический альянс признать решимость Москвы в отстаивании ее интересов, пишет GT. По мнению экспертов, цель маневров — не развязывание войны, а послать сигнал импульсивному Западу.

Во вторник российские войска начали первый этап тактических ядерных учений, которыестали ответом на провокационные заявления западных чиновников, сообщают российские СМИ. В среду некоторые китайские военные эксперты заявили, что цель маневров вовсе не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание возможных импульсивных решений США и НАТО.

В ходе учений будет осуществлена переброска ядерного оружия с мест хранения, вооружение тактических ядерных ракет и подготовка к пуску ракет.

Российские войска будут использовать комплексы "Искандер-М", которые могут запускать баллистические ракеты 9М723-1 или крылатые ракеты 9М728, способные нести тактические ядерные боеголовки мощностью от пяти до 50 килотонн.

В ходе учений будет проведено ядерное вооружение ракет воздушного базирования, в том числе новейших гиперзвуковых "Кинжалов". Ракеты Х-47М2 "Кинжал" и крылатые ракеты Х-32, которые доставляют российские бомбардировщики, способны нести боеголовки, аналогичные тем, что устанавливаются на снарядах "Искандер". По данным Министерства обороны РФ, в ходе учений российские самолеты, вооруженные этими ракетами, будут выполнять патрульные полеты.

По сообщениям СМИ, в начале мая Кремль принял решение о проведении учений с применением тактического ядерного оружия в ответ на высказывания некоторых лидеров натовских стран о возможной отправке войск на Украину. Ведь ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил такую возможность. А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вовсе заявил, что ВСУ вполне имеют право использовать поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории.

Тем временем в апреле в палате представителей США приняли закон о формировании пакета военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов, включающего финансирование и оружие. Некоторые эксперты заявили, что после примерно шестимесячного перерыва Запад возобновил военную поддержку Украины в кратчайшие сроки.

"Тактические ядерные учения направлены в основном против НАТО и не имеют прямой связи с украинским конфликтом. США и другие члены Североатлантического альянса уже намекнули на возможность военного вмешательства в той или иной степени", — заявил в среду в интервью Global Times Вэй Дун Сюй, военный эксперт и медиакомментатор из Пекина.

По его мнению, Москва проводит учения в основном для демонстрации силы и мощи, например, чтобы показать возможности быстрого развертывания тактического ядерного оружия, поскольку в настоящее время НАТО во главе с США оказывает огромное военное давление на Россию.

Кроме того, США ведут активную ядерную деятельность, в том числе проводят субкритические ядерные испытания и постоянно демонстрируют свои возможности по обмену ядерным оружием в рамках учений НАТО. "Поэтому России необходимо быть готовой к применению тактического ядерного оружия, чтобы сдерживать и противодействовать НАТО", — сказал Вэй.

В ответ на учения, объявленные Кремлем в начале мая, президент США Джо Байден и чиновники Госдепартамента рассеяли опасения, что Путин действительно может развернуть ядерное оружие, однако продолжают внимательно наблюдать за ситуацией, сообщил 7 мая телеканал CNN.

Соединенные Штаты заявили, что не заметили никаких изменений в дислокации стратегических сил России, говорится в сообщении американских СМИ.

США привлекают все больше государств к оказанию военной помощи Украине, включая страны НАТО, ЕС и даже страны Индо-Тихоокеанского региона. Вера в то, что Россия якобы слаба или что ее военные возможности ограничены, в итоге может привести к стратегическому просчету со стороны Америки, заявил в среду в интервью Global Times военный эксперт из Пекина, говоривший на условиях анонимности.

Несмотря на то, что российская армия может иметь определенные недостатки в количественном или в качественном плане по сравнению с западными армиями, настоящая мощь Москвы заключается в ее ядерном арсенале, будь то стратегическое или тактическое ядерное оружие, которое сейчас находится на одном уровне с американским или даже превосходит его, сказал эксперт.

"Таким образом, Россия стремится продемонстрировать свое превосходство для сдерживания США и других ядерных держав, таких как Великобритания и Франция", — добавил он.

По словам специалистов, в учениях участвуют в первую очередь небольшие ядерные боеголовки на тактических ракетах. При этом основное внимание уделяется скорее самому процессу подготовки, транспортировки и интеграции в системы вооружения.

Проведение тактических ядерных учений не означает запуск реальных ядерных боеголовок, оно может включать использование имитированных боеголовок того же размера и веса, обратил внимание Вэй.

"Учения охватывают весь процесс, включая развертывание войск, оснащенных тактическими ракетами "Искандер" и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Главная цель — продемонстрировать возможность нанесения тактических ядерных ударов с помощью двух современных ракетных комплексов", — сказал эксперт.

Комментируя реакцию на демонстрацию российской силы, некоторые аналитики отметили, что для западных стран крайне важно понять, действительно ли США готовы предоставить им ядерный зонтик.

"Соединенные Штаты направили стратегические бомбардировщики B-52. Они способны наносить стратегические и тактические удары, а также полезны в обычных операциях. Страны НАТО, включая Великобританию и страны ЕС, только признают решимость России такими действиями", — сказал анонимный эксперт.

Автор: Чэнь Цин Цин (Chen Qingqing)