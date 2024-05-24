Шольц сделал "нереалистичное" заявление насчет ядерной безопасности Европы

Шольц: у ЕС не будет собственного ядерного оружия, это просто нереалистично

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. У Евросоюза не будет собственного ядерного оружия, такого мнения придерживается канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Для ясности: не будет никакого ядерного оружия ЕС – это просто нереалистично", – написал Шольц в статье для издания Economist. Слова главы немецкого кабмина приводит РИА Новости.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая стратегия обороны ЕС, главным элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ожидают европейские страны.

Радио Sputnik также сообщало о желании Швейцарии участвовать в военных миссиях ЕС.