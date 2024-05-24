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ТАСС

Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: techcult.ru

Билл Нельсон назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены лунной программой Китая. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства. "Ясно, что это один из высших приоритетов в связи с геополитической ситуацией, в которой мы находимся, с космической гонкой", - подчеркнул Нельсон.

"Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны - Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени", - отметил глава NASA. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о "ценном ресурсе". "Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет", - сказал Нельсон. Согласно изложенной им информации, США учитывают действия Пекина в Южно-Китайском море, когда оценивают лунную программу Пекина. Нельсон утверждал, что Пекин силой вытесняет других из Южно-Китайского моря, в том числе за счет создания искусственных островов и рифов и их использования в дальнейшем в военных целях. "Вы можете сказать, куда парень направляется, на основании того, где он уже был", - сказал при этом директор NASA.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. Зонд успешно вышел на окололунную орбиту. 

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